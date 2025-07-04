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مكانة منطقة بوكدرة كأبرز وجهة استثمارية في دبي
(MENAFN- Atteline) بكلمات بلاجوي آنتيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دي اتش جي القابضة
تواصل دبي جهودها لتجاوز الحدود التقليدية، وإرساء معايير جديدة للحياة الحضرية في كل مشروع أو حي جديد، وترتكز على رؤية واضحة، مدعومة ببنية تحتية قوية ومدفوعة بالفرص المميزة.
وتستمر الإمارة بجذب المستثمرين والمقيمين من جميع أنحاء العالم، ويعود ذلك إلى نظامها الضريبي الذي لا يشتمل على الدخل الشخصي للأفراد، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، وحكومتها الملتزمة بالابتكار والتطوير المستقبلي. وتفضي هذه الجهود إلى إنشاء مزيج جذاب يجمع بين نمط الحياة المتميز والاستقرار والنمو طويل الأمد.
ويحافظ سوق العقارات في دبي على مكانته المميزة كواحدٍ من أكثر الأسواق شفافية ودعماً للمستثمرين في المنطقة، ويسجل مستويات ممتازة تتخطى أعلى المعايير العالمية في عائد الإيجار ونمو قيمة رأس المال. وتعزز خيارات الاستثمار العقاري المرتبطة بالإقامة، مثل تأشيرة الإقامة الذهبية، من جاذبية المدينة بوصفها الوجهة الأمثل للسكن والاستثمار على حد سواء.
وتجسد منطقة بوكدرة، الحي السكني المتنامي ضمن مدينة ميدان، جوهر التحول في دبي، حيث تبرز كواحدة من أكثر فرص الاستثمار جاذبيةً. وتتميز منطقة بوكدرة بسهولة الوصول إلى مجموعة من المدارس المرموقة وعدد من المشاريع المرتقبة على الواجهة البحرية للمدينة، إلى جانب الوجهات الحيوية الرئيسية، ضمن أجواء فريدة من الهدوء والراحة والخصوصية. ويأتي ذلك في إطار رؤية دبي للحياة المتكاملة عالية الجودة.
وتتطلع شركة دي إتش جي للعقارات إلى مستقبل منطقة بوكدرة، والتي تمثل منطقة سكنية هادئة ولكنها حيوية، حيث تعد التوسع العصري لمدينة ميدان، ووجهة مميزة تواكب المستقبل للسكان والمستثمرين. وهذا ما دفع الشركة في وقت سابق من هذا العام للاستحواذ على قطعة أرض رئيسية في قلب منطقة بوكدرة لإنشاء مشروعها السكني القادم تحت علامة هيلفيتيا، حيث تنظر إلى الموقع كركيزة أساسية لكل استثمار عقاري. ويستند كل مشروع لدى هيلفيتيا إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، بما في ذلك الموقع المميز ونمط الحياة الراقي والجودة العالية، مما دفعها إلى اعتماد منطقة بوكدرة التي تلبي هذه المتطلبات.
تحول منطقة بوكدرة إلى وجهة استثمارية هامة
سجلت منطقة بوكدرة في عام 2024 ما يصل إلى 4,215 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 9.9 مليار درهم إماراتي1، مما وضعها ضمن أفضل 10 مناطق نشطة في دبي من حيث قيمة المعاملات. وتشهد كل من أسعار الأراضي ومستويات الطلب وثقة المستثمرين نمواً متزايداً، وكان من المتوقع أن تشهد المنطقة الثانية من مشروع بوكدرة النسبة الأعلى من ارتفاع الأسعار بدبي في نهاية عام 2023، بمتوسط نمو أسعار سنوي يصل إلى 14.5%2، لتتجاوز بذلك بعض أبرز المناطق السكنية في المدينة.
وتحافظ الشقق في المنطقة على أسعارها الجذابة، إذ تتراوح أسعار الوحدات على المخطط المؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم بين 1.39 و2.8 مليون درهم إماراتي3. وتتجاوز أسعار الفلل 25 مليون درهم إماراتي4، مما يعكس المستقبل الواعد لهذه المنطقة.
الموقع الاستراتيجي والبيئة الطبيعية المميزة
يُعد موقع منطقة بوكدرة واحداً من أبرز نقاط القوة لديها، حيث تحظى بموقع مميز بالقرب من شارع رأس الخور وشارع العين، وتوفر وصولاً مباشراً إلى وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي. كما يتميز المشروع بمساحاته الشاسعة، حيث تحده المحميات الطبيعية والمساحات الخضراء والمشاريع الكبرى منخفضة الكثافة، على عكس المناطق الحضرية الأخرى.
ومن المتوقع أن تلعب منطقة بوكدرة دوراً رئيسياً في موجة النمو التالية التي تستقطب السكان ممن يفضلون الراحة والرفاهية وجودة الحياة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم دبي لتحقيق مساعي خطتها الحضريّة 2040، والتي تسعى لإنشاء مجتمعات حيوية وصحية ومستدامة.
التطلعات المستقبلية
تبرز منطقة بوكدرة، في مدينة قائمة على التحول، كمنطقة تجمع بين التخطيط الحضري المدروس وجودة الحياة العالية والقيمة طويلة الأمد. وتتطلع شركة دي إتش جي للعقارات إلى المساهمة في عملية التطوير المميزة عبر مشروع هيلفيتيا المميز. وفي ظل التطور المستمر الذي تشهده دبي، توفر مناطق، مثل بوكدرة، لمحة عن المرحلة القادمة من مستقبل النمو في المدينة، تتسم بالتوازن والترابط ومواكبة التطورات.
-انتهى-
تواصل دبي جهودها لتجاوز الحدود التقليدية، وإرساء معايير جديدة للحياة الحضرية في كل مشروع أو حي جديد، وترتكز على رؤية واضحة، مدعومة ببنية تحتية قوية ومدفوعة بالفرص المميزة.
وتستمر الإمارة بجذب المستثمرين والمقيمين من جميع أنحاء العالم، ويعود ذلك إلى نظامها الضريبي الذي لا يشتمل على الدخل الشخصي للأفراد، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، وحكومتها الملتزمة بالابتكار والتطوير المستقبلي. وتفضي هذه الجهود إلى إنشاء مزيج جذاب يجمع بين نمط الحياة المتميز والاستقرار والنمو طويل الأمد.
ويحافظ سوق العقارات في دبي على مكانته المميزة كواحدٍ من أكثر الأسواق شفافية ودعماً للمستثمرين في المنطقة، ويسجل مستويات ممتازة تتخطى أعلى المعايير العالمية في عائد الإيجار ونمو قيمة رأس المال. وتعزز خيارات الاستثمار العقاري المرتبطة بالإقامة، مثل تأشيرة الإقامة الذهبية، من جاذبية المدينة بوصفها الوجهة الأمثل للسكن والاستثمار على حد سواء.
وتجسد منطقة بوكدرة، الحي السكني المتنامي ضمن مدينة ميدان، جوهر التحول في دبي، حيث تبرز كواحدة من أكثر فرص الاستثمار جاذبيةً. وتتميز منطقة بوكدرة بسهولة الوصول إلى مجموعة من المدارس المرموقة وعدد من المشاريع المرتقبة على الواجهة البحرية للمدينة، إلى جانب الوجهات الحيوية الرئيسية، ضمن أجواء فريدة من الهدوء والراحة والخصوصية. ويأتي ذلك في إطار رؤية دبي للحياة المتكاملة عالية الجودة.
وتتطلع شركة دي إتش جي للعقارات إلى مستقبل منطقة بوكدرة، والتي تمثل منطقة سكنية هادئة ولكنها حيوية، حيث تعد التوسع العصري لمدينة ميدان، ووجهة مميزة تواكب المستقبل للسكان والمستثمرين. وهذا ما دفع الشركة في وقت سابق من هذا العام للاستحواذ على قطعة أرض رئيسية في قلب منطقة بوكدرة لإنشاء مشروعها السكني القادم تحت علامة هيلفيتيا، حيث تنظر إلى الموقع كركيزة أساسية لكل استثمار عقاري. ويستند كل مشروع لدى هيلفيتيا إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، بما في ذلك الموقع المميز ونمط الحياة الراقي والجودة العالية، مما دفعها إلى اعتماد منطقة بوكدرة التي تلبي هذه المتطلبات.
تحول منطقة بوكدرة إلى وجهة استثمارية هامة
سجلت منطقة بوكدرة في عام 2024 ما يصل إلى 4,215 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 9.9 مليار درهم إماراتي1، مما وضعها ضمن أفضل 10 مناطق نشطة في دبي من حيث قيمة المعاملات. وتشهد كل من أسعار الأراضي ومستويات الطلب وثقة المستثمرين نمواً متزايداً، وكان من المتوقع أن تشهد المنطقة الثانية من مشروع بوكدرة النسبة الأعلى من ارتفاع الأسعار بدبي في نهاية عام 2023، بمتوسط نمو أسعار سنوي يصل إلى 14.5%2، لتتجاوز بذلك بعض أبرز المناطق السكنية في المدينة.
وتحافظ الشقق في المنطقة على أسعارها الجذابة، إذ تتراوح أسعار الوحدات على المخطط المؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم بين 1.39 و2.8 مليون درهم إماراتي3. وتتجاوز أسعار الفلل 25 مليون درهم إماراتي4، مما يعكس المستقبل الواعد لهذه المنطقة.
الموقع الاستراتيجي والبيئة الطبيعية المميزة
يُعد موقع منطقة بوكدرة واحداً من أبرز نقاط القوة لديها، حيث تحظى بموقع مميز بالقرب من شارع رأس الخور وشارع العين، وتوفر وصولاً مباشراً إلى وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي. كما يتميز المشروع بمساحاته الشاسعة، حيث تحده المحميات الطبيعية والمساحات الخضراء والمشاريع الكبرى منخفضة الكثافة، على عكس المناطق الحضرية الأخرى.
ومن المتوقع أن تلعب منطقة بوكدرة دوراً رئيسياً في موجة النمو التالية التي تستقطب السكان ممن يفضلون الراحة والرفاهية وجودة الحياة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم دبي لتحقيق مساعي خطتها الحضريّة 2040، والتي تسعى لإنشاء مجتمعات حيوية وصحية ومستدامة.
التطلعات المستقبلية
تبرز منطقة بوكدرة، في مدينة قائمة على التحول، كمنطقة تجمع بين التخطيط الحضري المدروس وجودة الحياة العالية والقيمة طويلة الأمد. وتتطلع شركة دي إتش جي للعقارات إلى المساهمة في عملية التطوير المميزة عبر مشروع هيلفيتيا المميز. وفي ظل التطور المستمر الذي تشهده دبي، توفر مناطق، مثل بوكدرة، لمحة عن المرحلة القادمة من مستقبل النمو في المدينة، تتسم بالتوازن والترابط ومواكبة التطورات.
-انتهى-
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