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"أمريكانا للمطاعم" تتوسع نحو قطاع التجزئة الفاخرة من خلال اتفاقية امتياز حصرية مع "كاربو وورلد المحدودة"
(MENAFN- mslgroup) أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي" أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن توقيع اتفاقية امتياز حصرية مع العلامة التجارية اليونانية الفاخرة "كاربو"، المتخصصة في المكسرات الفاخرة والشوكولاتة الحرفية والقهوة الراقية.
وتمنح الاتفاقية شركة أمريكانا للمطاعم الحقوق الحصرية لتأسيس وتشغيل متاجر "كاربو" في كل من الكويت وقطر، مع خطط للتوسع لاحقًا في البحرين والمملكة العربية السعودية. ومن المقرر افتتاح المتاجر الرئيسية الأولى بحلول نهاية عام 2025، مما يُمثل دخول الشركة إلى قطاع التجزئة الفاخرة في مجال الأغذية على مستوى المنطقة.
تأسست "كاربو" في عام 1991 في مدينة أثينا، ونالت شهرة عالمية بفضل منتجاتها الفاخرة المُختارة بعناية من مصادر عالمية، والتي تجمع بين المذاق الفاخر والأصالة والحرفية العالية. وتدير العلامة متاجر في مواقع تجزئة راقية في كل من اليونان والمملكة المتحدة، كما أثبتت حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال متجرها الناجح في دبي مول، الذي افتُتح في عام 2022. وبناءً على هذا النجاح، تستعد العلامة لافتتاح متجر جديد في مارينا مول – أبوظبي خلال خريف هذا العام.
وتُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية لتنويع أعمال شركة أمريكانا للمطاعم، عبر التوسع خارج نطاق عمليات المطاعم التقليدية والدخول في قطاع التجزئة الفاخرة عالي الربحية.
وعلّق السيد محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة، قائلًا:
"تُتيح لنا الشراكة مع كاربو التوسّع نحو قطاع استهلاكي يتميّز بالذوق الرفيع والنمو المتسارع، من خلال علامة تجارية تحظى باحترام عالمي وتقوم على مفاهيم الحرفية والتميّز. وهي خطوة تعكس تركيزنا المستمر على الابتكار، والارتقاء بالعلامة التجارية، وتقديم تجارب فريدة ومتميزة لعملائنا في مختلف أنحاء المنطقة."
ومن جهته، صرّح السيد كوستاس كونتوبولوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاربو، قائلاً:
"في كاربو، نؤمن بخلق مساحات يتواصل فيها الناس من خلال جودة المكونات الاستثنائية والحرفية الأصيلة التي تتجاوز حدود الزمن. وشراكتنا مع أمريكانا للمطاعم، القوة الإقليمية ذات الخبرة التشغيلية العميقة، تُمكّننا من تقديم تجربة كاربو للمستهلكين في جميع أنحاء الخليج. ولا تمثل هذه الخطوة إنجازًا تجاريًا فحسب، بل هي بداية لرؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستهلك من خلال منتجات نابضة بالشغف وتميز في الخدمة."
ويأتي إطلاق "كاربو" ضمن التزام أمريكانا ببناء المجتمعات حول "فرحة الطعام"، وذلك عبر بعدٍ جديد يركز على الجودة، والاستدامة، وتقديم منتج يحمل في طيّاته قصة وتميّزاً في كل تفصيل.
وتمنح الاتفاقية شركة أمريكانا للمطاعم الحقوق الحصرية لتأسيس وتشغيل متاجر "كاربو" في كل من الكويت وقطر، مع خطط للتوسع لاحقًا في البحرين والمملكة العربية السعودية. ومن المقرر افتتاح المتاجر الرئيسية الأولى بحلول نهاية عام 2025، مما يُمثل دخول الشركة إلى قطاع التجزئة الفاخرة في مجال الأغذية على مستوى المنطقة.
تأسست "كاربو" في عام 1991 في مدينة أثينا، ونالت شهرة عالمية بفضل منتجاتها الفاخرة المُختارة بعناية من مصادر عالمية، والتي تجمع بين المذاق الفاخر والأصالة والحرفية العالية. وتدير العلامة متاجر في مواقع تجزئة راقية في كل من اليونان والمملكة المتحدة، كما أثبتت حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال متجرها الناجح في دبي مول، الذي افتُتح في عام 2022. وبناءً على هذا النجاح، تستعد العلامة لافتتاح متجر جديد في مارينا مول – أبوظبي خلال خريف هذا العام.
وتُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية لتنويع أعمال شركة أمريكانا للمطاعم، عبر التوسع خارج نطاق عمليات المطاعم التقليدية والدخول في قطاع التجزئة الفاخرة عالي الربحية.
وعلّق السيد محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة، قائلًا:
"تُتيح لنا الشراكة مع كاربو التوسّع نحو قطاع استهلاكي يتميّز بالذوق الرفيع والنمو المتسارع، من خلال علامة تجارية تحظى باحترام عالمي وتقوم على مفاهيم الحرفية والتميّز. وهي خطوة تعكس تركيزنا المستمر على الابتكار، والارتقاء بالعلامة التجارية، وتقديم تجارب فريدة ومتميزة لعملائنا في مختلف أنحاء المنطقة."
ومن جهته، صرّح السيد كوستاس كونتوبولوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاربو، قائلاً:
"في كاربو، نؤمن بخلق مساحات يتواصل فيها الناس من خلال جودة المكونات الاستثنائية والحرفية الأصيلة التي تتجاوز حدود الزمن. وشراكتنا مع أمريكانا للمطاعم، القوة الإقليمية ذات الخبرة التشغيلية العميقة، تُمكّننا من تقديم تجربة كاربو للمستهلكين في جميع أنحاء الخليج. ولا تمثل هذه الخطوة إنجازًا تجاريًا فحسب، بل هي بداية لرؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستهلك من خلال منتجات نابضة بالشغف وتميز في الخدمة."
ويأتي إطلاق "كاربو" ضمن التزام أمريكانا ببناء المجتمعات حول "فرحة الطعام"، وذلك عبر بعدٍ جديد يركز على الجودة، والاستدامة، وتقديم منتج يحمل في طيّاته قصة وتميّزاً في كل تفصيل.
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