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رئيس هيئة السياحة في مالوبولسكا يرحب بإطلاق الاتحاد للطيران رحلات مباشرة إلى كراكوف
(MENAFN- Iris Media Press Services) كراكوف، بولندا: رحّب السيد غريغورز بيدرون ، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في مقاطعة مالوبولسكا البولندية، بقرار شركة "الاتحاد للطيران" تسيير رحلات جوية مباشرة من أبوظبي إلى مدينة كراكوف ابتداءً من صيف عام 2026، واصفة هذه الخطوة بأنها "محفّز حقيقي للتبادل السياحي والثقافي بين بولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة".
وقال في تصريح صحافي اليوم: يمثّل قرار الاتحاد للطيران بإطلاق خط مباشر إلى كراكوف إنجازاً نوعياً يعزز من مكانة المدينة كوجهة أوروبية رائدة للسياح من منطقة الخليج، وخصوصاً من دولة الإمارات التي تجمعنا بها علاقات صداقة وتعاون متنامية. إن هذه الخطوة من شأنها أن تسهّل على الزوار اكتشاف الكنوز الثقافية والتاريخية والطبيعية التي تزخر بها مقاطعة مالوبولسكا، وفي مقدمتها كراكوف، أحد أقدم وأجمل المدن الأوروبية".
وأكد أن المقاطعة ستكثف جهودها الترويجية استعداداً لاستقبال الزوار الإماراتيين والخليجيين، من خلال برامج مخصصة، وعروض سياحية متنوعة تراعي اهتمامات العائلات والسياحة الفاخرة والطبيعة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات مع وكالات السفر ومنظمي الرحلات في كلا البلدين.
وختم بالقول: "ننظر إلى عام 2026 كبداية جديدة لتعزيز الجسور السياحية بين الشرق والغرب، ونرحب بزوارنا من الإمارات بكل حفاوة وود في قلب بولندا – كراكوف".
وقال في تصريح صحافي اليوم: يمثّل قرار الاتحاد للطيران بإطلاق خط مباشر إلى كراكوف إنجازاً نوعياً يعزز من مكانة المدينة كوجهة أوروبية رائدة للسياح من منطقة الخليج، وخصوصاً من دولة الإمارات التي تجمعنا بها علاقات صداقة وتعاون متنامية. إن هذه الخطوة من شأنها أن تسهّل على الزوار اكتشاف الكنوز الثقافية والتاريخية والطبيعية التي تزخر بها مقاطعة مالوبولسكا، وفي مقدمتها كراكوف، أحد أقدم وأجمل المدن الأوروبية".
وأكد أن المقاطعة ستكثف جهودها الترويجية استعداداً لاستقبال الزوار الإماراتيين والخليجيين، من خلال برامج مخصصة، وعروض سياحية متنوعة تراعي اهتمامات العائلات والسياحة الفاخرة والطبيعة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات مع وكالات السفر ومنظمي الرحلات في كلا البلدين.
وختم بالقول: "ننظر إلى عام 2026 كبداية جديدة لتعزيز الجسور السياحية بين الشرق والغرب، ونرحب بزوارنا من الإمارات بكل حفاوة وود في قلب بولندا – كراكوف".
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