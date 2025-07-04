ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمّان 10.1% في أسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت بورصة عمّان، إن المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة من 29 حزيران – 3 تموز، بلغ نحو (13.8) مليون دينار مقارنة مع (12.5)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (10.1%)، إذ بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع نحو (68.9) مليون دينار مقارنة مع (50.1) مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (22.5) مليون سهم، نفذت من خلال (18441) عقداً.



وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (24.43) مليون دينار وبنسبة (35.44%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره (22.53) مليون دينـار وبنسبـة ( 32.68%)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (21.97) مليون دينار وبنسبة (31.88%).



أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2818.3) نقطة مقارنة مع (2714.5) نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته (3.82%). وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (7.97%) , وارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (2.34%) , وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (3.19%) .



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (121) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (56) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (41) شركة.