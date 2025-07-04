مهرجان العسل الأردني يواصل فعالياته في حدائق الحسين وسط إقبال لافت

مهرجان العسل الأردني يواصل فعالياته في حدائق الحسين وسط إقبال لافت
ويستمر المهرجان حتى يوم غدٍ السبت، حيث يشكّل منصة مهمة لعرض منتجات العسل الطبيعي ومشتقاته، وفتح نوافذ مباشرة للتواصل بين المنتجين والمستهلكين، ضمن أجواء تثقيفية وترفيهية مناسبة للعائلات.
وقال رئيس اتحاد النحالين الأردنيين المهندس معاذ كظم إن "المهرجان شهد منذ انطلاقه أمس إقبالًا واسعًا من الزوار؛ مما يعكس وعي المواطنين بأهمية العسل الطبيعي وفوائده الصحية، وثقتهم بجودة العسل الأردني"، مؤكدًا أن المهرجان يهدف إلى دعم النحالين، وتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية.
وأضاف كظم أن الفعالية تتضمن عروض تذوق، وورش توعوية حول طرق تربية النحل وتمييز العسل الطبيعي، بالإضافة إلى عرض منتجات النحل المختلفة مثل شمع العسل وحبوب اللقاح والعكبر، بمشاركة خبراء ومختصين.
وأبدى عدد من الزوار إعجابهم بالتنظيم وجودة المعروضات وتنوعها، مؤكدين أهمية استمرار هذه الفعاليات التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الغذائية الطبيعية.
ومن المتوقع أن يشهد يوم غد السبت، وهو اليوم الختامي، حضورًا كثيفًا من العائلات والمهتمين، في ظل الأجواء التفاعلية التي يشهدها المهرجان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
18.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
حكاية العقاب الذهبي .. ماذا تعرف عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا؟
كيف تبرد بيتك في موجة الحر؟ نصائح فعالة للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة
هيئة الطاقة: عدم تنفيذ عمليات فصل مبرمج للتيار الكهربائي خلال انعقاد امتحانات التوجيهي
سيف بن زايد: الإمارات ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم
ماذا يحدث لجسدك عند شرب القهوة على الريق؟ بين الفوائد والمخاطر