مهرجان العسل الأردني يواصل فعالياته في حدائق الحسين وسط إقبال لافت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتواصل في حدائق الحسين بالعاصمة عمّان اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان العسل الأردني، الذي ينظمه اتحاد النحالين ووزارة الزراعة بمشاركة واسعة من النحالين من مختلف محافظات المملكة، وسط إقبال جماهيري لافت يؤكد ثقة المستهلك الأردني بجودة المنتج الوطني.



ويستمر المهرجان حتى يوم غدٍ السبت، حيث يشكّل منصة مهمة لعرض منتجات العسل الطبيعي ومشتقاته، وفتح نوافذ مباشرة للتواصل بين المنتجين والمستهلكين، ضمن أجواء تثقيفية وترفيهية مناسبة للعائلات.



وقال رئيس اتحاد النحالين الأردنيين المهندس معاذ كظم إن "المهرجان شهد منذ انطلاقه أمس إقبالًا واسعًا من الزوار؛ مما يعكس وعي المواطنين بأهمية العسل الطبيعي وفوائده الصحية، وثقتهم بجودة العسل الأردني"، مؤكدًا أن المهرجان يهدف إلى دعم النحالين، وتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية.



وأضاف كظم أن الفعالية تتضمن عروض تذوق، وورش توعوية حول طرق تربية النحل وتمييز العسل الطبيعي، بالإضافة إلى عرض منتجات النحل المختلفة مثل شمع العسل وحبوب اللقاح والعكبر، بمشاركة خبراء ومختصين.



وأبدى عدد من الزوار إعجابهم بالتنظيم وجودة المعروضات وتنوعها، مؤكدين أهمية استمرار هذه الفعاليات التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الغذائية الطبيعية.



ومن المتوقع أن يشهد يوم غد السبت، وهو اليوم الختامي، حضورًا كثيفًا من العائلات والمهتمين، في ظل الأجواء التفاعلية التي يشهدها المهرجان.