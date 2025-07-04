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الكرملين: الجيش الروسي سيواصل عمليته في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافه

الكرملين: الجيش الروسي سيواصل عمليته في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافه

2025-07-04 10:06:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن ضمان روسيا لأمنها القومي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية غير متاح لغاية اللحظة، مشيرة إلى أن الجيش الروسي سيواصل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى حين تحقيق جميع الأهداف.


وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "روسيا تسعى إلى تحقيق أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتفضل القيام بذلك من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، لكن طالما بقي ذلك متعذرا، سنواصل العملية العسكرية".

بترا

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