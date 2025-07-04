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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس

2025-07-04 10:06:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء قسري لمناطق جديدة في خان يونس جنوبيّ قطاع غزة.
وطالب الاحتلال سكان تلك المناطق بالإخلاء الفوري والتوجه إلى منطقة غرب خان يونس، لتتفاقم أوضاعهم الإنسانية سوءًا.


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