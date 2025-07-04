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الدويري: المقاومة تصعّد عملياتها بضربات متزامنة ومتباعدة جغرافيًا

الدويري: المقاومة تصعّد عملياتها بضربات متزامنة ومتباعدة جغرافيًا

2025-07-04 10:06:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زادت فصائل المقاومة وتيرة عملياتها وكمائنها ضد قوات جيش الاحتلال في شمالي قطاع غزة وجنوبه، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن 3 جنود قُتلوا في حوادث عسكرية منفصلة في القطاع، اثنان منهم في خان يونس جنوبًا وبيت حانون شمالًا.
وكشفت مواقع إسرائيلية أن أحد الجنود قُتل في استهداف آلية مدرعة بخان يونس بصاروخ مضاد للدروع، وإن جثته انتُشلت بعد 5 ساعات، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيمًا شديدًا على ما وصفته بحادث صعب وقع في القطاع.
وتؤكد هذه العمليات المتتالية تصاعد وتيرة ضربات المقاومة، إذ تتزامن وتتباعد وفق حديث الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، وتعني أن المقاومة لا تزال موجودة وفاعلة.
ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل يشير إلى أن كل كتيبة تعمل في نطاق عملها المخصص جغرافيًا، في حين تتصاعد وتيرة العمليات بناءً على المعطيات الميدانية القائمة على طبيعة حركة قوات الاحتلال وانتشار آلياتها، كما يقول الدويري.
وفي هذه الحالة، يتم رصد المنطقة من طرف المقاومة عبر عمليات استطلاع تهيّئ الأرضية المعلوماتية، وتتأكد من روتينية عمل القوات الإسرائيلية، ومن ثم يخرج المقاتلون من الأنفاق لتجهيز المنطقة بما يتوفّر من وسائل قتالية لإيقاع الخسائر.
وتنحصر وسائل المقاومة القتالية في عمليات القنص واستهداف الآليات الإسرائيلية بقذائف مضادة للدروع مثل "الياسين 105"، والعبوات الناسفة التي يتم تجهيزها بالهندسة العكسية من مخلفات الاحتلال غير المنفجرة.
ويؤكد الدويري أن مخلفات الاحتلال أحد أسباب استمرار المقاومة في القتال منذ أكثر من 640 يومًا، إذ تشير تقارير إلى أن نسبتها تتراوح بين 10% و20% من إجمالي القنابل التي تسقط على القطاع.
وفي ظل الحراك السياسي، يشهد قطاع غزة تصعيدًا إسرائيليًا محمومًا مع تزايد الحديث بشأن قرب التوصل لهدنة، وهي عادة درج عليها جيش الاحتلال كلما عادت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلى الواجهة.
وتعمل 5 فرق عسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تنشط بكامل وحداتها، إذ قدّر الدويري فعليًا وجود فرقتين إلى 3 داخل القطاع، مما يفسّر امتداد عمليات المقاومة من مقدمة القوات الإسرائيلية إلى عمقها داخل غزة.
وكثّفت فصائل المقاومة خلال الأسابيع الأخيرة نشر مشاهد مصوّرة لعملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية شمالي القطاع وجنوبه، في حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، قبل أيام، أن 30 ضابطًا وجنديًا قُتلوا بالقطاع، بينهم 21 قُتلوا بعبوات ناسفة، منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.
الجزيرة


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