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شهيدان ومصابون في استهداف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شهيدان ومصابون في استهداف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2025-07-04 10:06:41
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- استشهد مواطنان، وجرح آخرون، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جيش الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين، وإصابة أخرين، نقلوا جميعا إلى مستشفى العودة.


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