  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
102 لاعب ولاعبة يشاركون في تصفية المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة

102 لاعب ولاعبة يشاركون في تصفية المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة

2025-07-04 10:05:40

خبرني -  بدأ 102 لاعب ولاعبة، مشاركتهم في تصفية المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة والتي تستضيفها صالة اللجنة البارالمبية الأردنية على مدار يومين.
وتشهد البطولة التي انطلقت أمس بمشاركة 77 لاعبا و25 لاعبة يتنافسون في الفئات، 11 سنة و13 سنة و15 سنة و17 سنة و19 سنة.
وتأتي هذه البطولة لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية التي تستعد للمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة.
ومن المقرر، أن يستضيف الاتحاد الأردني لكرة الطاولة وعلى صالة النادي الأرثوذكسي بطولة الاتحاد الدولي للشباب WTT Youth Contender والتي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 17 آب المقبل.

MENAFN04072025000151011027ID1109760728

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث