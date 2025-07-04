102 لاعب ولاعبة يشاركون في تصفية المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة
خبرني - بدأ 102 لاعب ولاعبة، مشاركتهم في تصفية المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة والتي تستضيفها صالة اللجنة البارالمبية الأردنية على مدار يومين.
وتشهد البطولة التي انطلقت أمس بمشاركة 77 لاعبا و25 لاعبة يتنافسون في الفئات، 11 سنة و13 سنة و15 سنة و17 سنة و19 سنة.
وتأتي هذه البطولة لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية التي تستعد للمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة.
ومن المقرر، أن يستضيف الاتحاد الأردني لكرة الطاولة وعلى صالة النادي الأرثوذكسي بطولة الاتحاد الدولي للشباب WTT Youth Contender والتي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 17 آب المقبل.
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