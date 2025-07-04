الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران

خبرني - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، اليوم الجمعة، بعد أن علّقت الدولة رسميا تعاونها معها.

وأفادت الوكالة في منشور على منصة (إكس)، "غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طيلة فترة النزاع العسكري الأخير".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتفعيل قانون جديد أقره البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة.