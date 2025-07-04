الكرملين: الجيش الروسي سيواصل عمليته في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافه

خبرني - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن ضمان روسيا لأمنها القومي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية غير متاح لغاية اللحظة، مشيرة إلى أن الجيش الروسي سيواصل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى حين تحقيق جميع الأهداف.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "روسيا تسعى إلى تحقيق أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتفضل القيام بذلك من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، لكن طالما بقي ذلك متعذرا، سنواصل العملية العسكرية".