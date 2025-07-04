خرق إسرائيلي جديد للخط الأزرق جنوب لبنان

خبرني - أفاد مصدر امني لبناني بتسجيل خرق جديد للجيش الإسرائيلي للخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان.

وبحسب المصدر، فإن قوة مشاة مؤلفة من عشرين جندياً نفذت مسحاً قرب الضفة الشرقية لنهر الوزاني، فيما تخطى عدد من الجنود الخط الأزرق ودخلوا إلى أحد المنتزهات اللبنانية.

وأضاف المصدر، أن القوات الإسرائيلية استهدفت فجر اليوم منازل مأهولة في محيط تلة شواط في عيتا الشعب، بعدد من القذائف بعد أن كانت قد استهدفتها مرات سابقة بقنابل صوتية.

وقال المصدر إن "الجيش الإسرائيلي قام بتفخيخ وتفجير معمل حديث للبياضات في بلدة ميس الجبل الجنوبية وبتفجير جرافات تعمل لصالح مجلس الجنوب في إزالة الردم شمال البلدة".