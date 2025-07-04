الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تموز (بترا)- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، اليوم الجمعة، بعد أن علّقت الدولة رسميا تعاونها معها.

وأفادت الوكالة في منشور على منصة (إكس)، "غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طيلة فترة النزاع العسكري الأخير".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتفعيل قانون جديد أقره البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

04/07/2025 16:17:17