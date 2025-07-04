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الأونروا: الناس يسقطون مغشيا عليهم في غزة من شدة الجوع

الأونروا: الناس يسقطون مغشيا عليهم في غزة من شدة الجوع

2025-07-04 10:05:14
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تموز (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، إن الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية، مشيرة إلى أن الناس يسقطون مغشيا عليهم في الشوارع من شدة الجوع.
كما بينت الوكالة الأممية أن سكان غزة يواجهون نفادا تاما في كل شيء من الطعام والدواء، مشيرة إلى أن آلية توزيع المساعدات الحالية في غزة "أهانت العائلات الجائعة والخائفة والمصابة والمنهكة، وسلبتها كرامتها الإنسانية".
وقالت في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن "العائلات في غزة في أمس الحاجة"، مشيرة إلى أنه "عند محاولة استرجاع الطعام المحدود الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، تم إطلاق النار عليهم وسحقهم من قبل الشاحنات".
وأضافت أن "الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة"، مطالبة برفع الحصار "الآن".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
04/07/2025 16:52:00

MENAFN04072025000117011021ID1109760717

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