ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 3.82 بالمئة في أسبوع

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 3.82 بالمئة في أسبوع
عمان 4 تموز (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 3.82%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2818 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 13.8 مليون دينار مقارنة مع 12.5 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 10 بالمئة. وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 69 مليون دينار، مقارنة مع 50 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغ 22.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 18441صفقة.
--(بترا)
رش/م د/أس
04/07/2025 15:56:56
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