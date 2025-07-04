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ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 3.82 بالمئة في أسبوع

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 3.82 بالمئة في أسبوع

2025-07-04 10:05:12
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تموز (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 3.82%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2818 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 13.8 مليون دينار مقارنة مع 12.5 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 10 بالمئة. وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 69 مليون دينار، مقارنة مع 50 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغ 22.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 18441صفقة.
--(بترا)
رش/م د/أس
04/07/2025 15:56:56

MENAFN04072025000117011021ID1109760714

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