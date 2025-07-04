رزيقة طارش ترحل بعد مسيرة فنية حافلة بالإبداع

MENAFN - Al-Bayan) فقدت الساحة الفنية الإماراتية، صباح الجمعة الموافق 4 يوليو 2025، إحدى رائدات الإعلام والفن، الفنانة القديرة رزيقة طارش، التي رحلت بعد معاناة مع المرض، تاركة وراءها إرثاً فنياً ثرياً ومسيرة حافلة بالعطاء، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً.

ونعى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أمس، الراحلة، قائلاً: ((ببالغ الحزن ننعى الفنانة الإماراتية الكبيرة رزيقة طارش، التي غادرتنا اليوم بعد مسيرة فنية طويلة جسدت فيها قضايا المجتمع، وتفاصيل الحياة اليومية، وصدق الانتماء لأرض الوطن.. أم سيف أحد الوجوه الرائدة التي طبعت ذاكرة الدراما بحضورها الصادق وأدائها المؤثر الذي ترك بصمة عميقة في وجدان أجيال متعاقبة في دول الخليج.. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون)).

ذاكرة وطن

وفي حديث خاص لـ((البيان))، قال سيف جمعة سيف، ابن الراحلة، إن والدته قدمت خلال مسيرتها الكثير من الأعمال المتميزة للجمهور، طالباً منهم الدعاء لها باستمرار بالرحمة والمغفرة، مشيراً إلى أنها كانت مثالاً للمرأة الإماراتية المبدعة والمخلصة في عملها، والتي تركت بصمة واضحة في مجال الفن الإماراتي. وأضاف: ((حرصت الراحلة دائماً على نقل القيم الأصيلة والعادات الإماراتية من خلال ما قدمته من أعمال للجمهور، ولم تبخل يوماً بعطائها الفني. نعم فقدنا إنسانة غالية، لكن إرثها سيظل خالداً في قلوبنا وذاكرة الوطن)).

حزن يلف الوسط الفني

وإثر نبأ وفاة الفنانة، خيم الحزن الجمعة على الوسط الفني الإماراتي والخليجي، حيث نعاها عدد كبير من الفنانين الإماراتيين والخليجيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستذكرين مآثرها، ومؤكدين أنها تمكنت عبر مسيرتها الغنية في الإذاعة والتلفزيون والسينما، من المساهمة في تشكيل المشهد الثقافي لدولة الإمارات، وكسر الحواجز أمام النساء وترسيخ حضور قوي في المجالات الفنية والإعلامية.

وقال الفنان حبيب غلوم: ((الزميلة الفنانة القديرة رزيقة طارش في ذمة اللّٰه، اللّٰه يرحمك يا أم سيف ويغفر لك، تعازينا القلبية لأسرتها الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات)).

وعبر المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب عن تعازيه قائلاً: ((الله يرحمك يا صاحبة البهجة والبسمة والروح الجميلة.. تشرفت بالعمل معك في عمل ((فريج)).. اللّٰه يصبر أهلك وجميع من أَحبك.. خسارتك توجع)).

كما نعى الفنان طارق العلي الراحلة قائلاً: ((انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية النجمة الكبيرة الإماراتية رزيقة طارش ((أم سيف)) فتعازينا إلى أسرتها والأسرة الفنية الكرام بدولة الإمارات.. برحيل رزيقة طارش، يفقد الفن الإماراتي واحدة من ركائزه الأصيلة، لكن أعمالها ستبقى حاضرة وشاهدة في ذاكرة الأجيال والمحبين)).

40

وتعد رزيقة طارش من أبرز وجوه الفن الإماراتي، وتميزت ببصمتها البارزة في مختلف مجالات العمل الدرامي والمسرحي. وقد كرمتها وزارة الثقافة مؤخراً بوسام الثقافة تقديراً لدورها الريادي في تمكين النساء من خلال الفنون والإعلام. كما كرمتها ((دبي للثقافة)) في النسخة الـ15 من مهرجان دبي لمسرح الشباب 2024 بجائزة ((شخصية العام المسرحية)).

وشاركت الفنانة في أكثر من 40 عملاً تلفزيونياً متنوعاً بين الدراما والكوميديا، من أبرزها: ((الشقيقان))، ((أشحفان))، ((الغوص))، ((طماشة))، ((بحر الليل))، ((شبيه الريح))، و((عجيب غريب)).

وعلى خشبة المسرح، أطلت في مسرحيات لاقت صدى واسعاً مثل: ((الله يالدنيا))، ((الصبر زين))، و((تب الأول تحول)). كما كان لها حضور بارز في السينما الإماراتية من خلال ثلاثة أفلام هي: ((عقاب))، ((الخِطبَة))، و((ظل)). وإلى جانب التمثيل، كانت رزيقة تكتب أيضًا، فقد تولت تأليف سيناريو المسلسل الكوميدي ((ناعمة ونعيمة))، إلى جانب أعمال درامية مثل ((عذاب الضمير)) و((عتيجة وعتيج)).