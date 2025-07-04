خالد بن محمد بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة الـ17 لقادة مجموعة "بريكس"

خالد بن محمد بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة الـ17 لقادة مجموعة "بريكس"
كانت دولة الإمارات قد انضمت إلى مجموعة "بريكس" خلال القمة الـ15 لقادة دول المجموعة التي عقدت في جوهانسبرغ، جمهورية جنوب إفريقيا، في أغسطس 2023.. إيماناً منها بأهمية العمل متعدد الأطراف وتعزيز الحوار البناء من خلال منصات فاعلة تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي، بما يدعم قيم التعددية الثقافية في السلام والأمن والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
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