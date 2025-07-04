الرئيس بنديكت أوراما ينحني في الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك لعام 2025 بعد عقد من القيادة الخادمة

الرئيس بنديكت أوراما ينحني في الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك لعام 2025 بعد عقد من القيادة الخادمة
يغادر البروفيسور بنديكت أوكيتشوكو أوراما ، حائز على وسام القائد الأعظم للنيجر، رئاسة ورئاسة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بعد أن خدم في قيادة المؤسسة على مدار العقد الماضي؛ تاركاً إرثاً من الإنجازات الاستثنائية والتحولات الكبيرة في المؤسسة.
في كلمته الختامية خلال الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك لعام 2025، أخذ البروفيسور أوراما الحضور في رحلة عبر ذكريات يونيو 2015 عندما انتخبه المساهمون لقيادة البنك في لوساكا، زامبيا، قائلاً: "في خطاب قبولي، قدمت وعدًا رسميًا للمساهمين، بتحويل البنك إلى مؤسسة قوية ورائدة في أوساط البنوك في جميع مقاييس الأداء المالي لتنمية رأس مال البنك بسرعة من حيث القيمة المطلقة، وتحسين الرسملة من خلال مبادرات إدارة رأس المال المبتكرة لضمان إدارة المخاطر من الدرجة الأولى، وتحقيق عوائد كافية للمساهمين".
سلط البروفيسور أوراما الضوء على إنجازات البنك خلال فترة ولايته، بعضها في ظل ظروف صعبة للغاية، مشيرًا إلى الارتفاع المالي "لقد قمنا بشكل جماعي، على مدى العقد الماضي، ببناء مؤسسة مالية قوية وجيدة لأفريقيا العالمية. نما إجمالي الأصول والضمانات بأكثر من ثمانية أضعاف بين سبتمبر 2015 وأبريل 2025، ليصل إلى 43.5 مليار دولار أمريكي. كما ارتفع إجمالي الإيرادات سبعة أضعاف، ليصل إلى 3.24 مليار دولار أمريكي، من 408 مليون دولار أمريكي في عام 2025. وبلغ صافي الدخل حوالي مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 700٪، من مستواه البالغ 125 مليون دولار أمريكي في عام 2015. شهد توليد رأس المال الداخلي والدعم القوي للغاية من المساهمين من خلال استثمارات الأسهم الإضافية الكبيرة، ارتفاع أموال المساهمين من حوالي مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2015 إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في أبريل 2025، مع وصول رأس المال القابل للاستدعاء إلى 4.5 مليار دولار أمريكي من 450 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2015. ظلت السيولة "قوية، مع مصادر تمويل أكثر تنوعًا في عام 2024 مقارنة بعام 2015، وذلك بفضل أنشطة وحدة تعبئة الموارد الأفريقية، والتي شهدت ارتفاع حصة المصادر الأفريقية للتمويل من 11.7٪ في عام 2015 إلى 36.6٪ في مايو 2025."
وللمضي قدما، قال البروفيسور أوراما إن البنك يرغب في إعطاء الأولوية لتمويل وتعزيز الصادرات عالية القيمة التي لديها القدرة على استقرار عائدات التصدير وخلق فرص العمل وبالتالي زيادة واستقرار التجارة والاقتصاد في أفريقيا.
أعرب فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الذي ألقى كلمة في حفل الافتتاح الرسمي، عن تقديره لمساهمة أفريكسيم بنك في نمو واستقرار اقتصاد نيجيريا، وبالتالي أفريقيا ككل، قائلاً: "يتوسع تعاون نيجيريا مع أفريكسيم بنك في نطاقه واتساعه من خلال مختلف السبل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، صناعة النفط، وإنتاج الغذاء من خلال تصنيع الأسمدة، ومن خلال التمويل، وتقدر نيجيريا أفريكسيم بنك كشريك استراتيجي في التعاون المشترك الذي يؤثر إيجابًا على حياة الأفارقة ويساعد في تحويل القارة".
تقديرًا للعمل المتميز الذي قام به البروفيسور أوراما على مدى السنوات العشر الماضية وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية في أفريكسيم بنك، منح الرئيس تينوبو، نيابة عن جمهورية نيجيريا الاتحادية، البروفيسور أوراما أحد أعلى الأوسمة النيجيرية: وسام القائد الأعظم للنيجر (GCON).توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
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فينسنت موسومبا
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نبذة عن أفريكسيم بنك:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.
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