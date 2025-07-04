الرئيس بنديكت أوراما ينحني في الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك لعام 2025 بعد عقد من القيادة الخادمة

يغادر البروفيسور بنديكت أوكيتشوكو أوراما ، حائز على وسام القائد الأعظم للنيجر، رئاسة ورئاسة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بعد أن خدم في قيادة المؤسسة على مدار العقد الماضي؛ تاركاً إرثاً من الإنجازات الاستثنائية والتحولات الكبيرة في المؤسسة.

في كلمته الختامية خلال الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك لعام 2025، أخذ البروفيسور أوراما الحضور في رحلة عبر ذكريات يونيو 2015 عندما انتخبه المساهمون لقيادة البنك في لوساكا، زامبيا، قائلاً: "في خطاب قبولي، قدمت وعدًا رسميًا للمساهمين، بتحويل البنك إلى مؤسسة قوية ورائدة في أوساط البنوك في جميع مقاييس الأداء المالي لتنمية رأس مال البنك بسرعة من حيث القيمة المطلقة، وتحسين الرسملة من خلال مبادرات إدارة رأس المال المبتكرة لضمان إدارة المخاطر من الدرجة الأولى، وتحقيق عوائد كافية للمساهمين".

سلط البروفيسور أوراما الضوء على إنجازات البنك خلال فترة ولايته، بعضها في ظل ظروف صعبة للغاية، مشيرًا إلى الارتفاع المالي "لقد قمنا بشكل جماعي، على مدى العقد الماضي، ببناء مؤسسة مالية قوية وجيدة لأفريقيا العالمية. نما إجمالي الأصول والضمانات بأكثر من ثمانية أضعاف بين سبتمبر 2015 وأبريل 2025، ليصل إلى 43.5 مليار دولار أمريكي. كما ارتفع إجمالي الإيرادات سبعة أضعاف، ليصل إلى 3.24 مليار دولار أمريكي، من 408 مليون دولار أمريكي في عام 2025. وبلغ صافي الدخل حوالي مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 700٪، من مستواه البالغ 125 مليون دولار أمريكي في عام 2015. شهد توليد رأس المال الداخلي والدعم القوي للغاية من المساهمين من خلال استثمارات الأسهم الإضافية الكبيرة، ارتفاع أموال المساهمين من حوالي مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2015 إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في أبريل 2025، مع وصول رأس المال القابل للاستدعاء إلى 4.5 مليار دولار أمريكي من 450 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2015. ظلت السيولة "قوية، مع مصادر تمويل أكثر تنوعًا في عام 2024 مقارنة بعام 2015، وذلك بفضل أنشطة وحدة تعبئة الموارد الأفريقية، والتي شهدت ارتفاع حصة المصادر الأفريقية للتمويل من 11.7٪ في عام 2015 إلى 36.6٪ في مايو 2025."

وللمضي قدما، قال البروفيسور أوراما إن البنك يرغب في إعطاء الأولوية لتمويل وتعزيز الصادرات عالية القيمة التي لديها القدرة على استقرار عائدات التصدير وخلق فرص العمل وبالتالي زيادة واستقرار التجارة والاقتصاد في أفريقيا.

أعرب فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الذي ألقى كلمة في حفل الافتتاح الرسمي، عن تقديره لمساهمة أفريكسيم بنك في نمو واستقرار اقتصاد نيجيريا، وبالتالي أفريقيا ككل، قائلاً: "يتوسع تعاون نيجيريا مع أفريكسيم بنك في نطاقه واتساعه من خلال مختلف السبل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، صناعة النفط، وإنتاج الغذاء من خلال تصنيع الأسمدة، ومن خلال التمويل، وتقدر نيجيريا أفريكسيم بنك كشريك استراتيجي في التعاون المشترك الذي يؤثر إيجابًا على حياة الأفارقة ويساعد في تحويل القارة".

تقديرًا للعمل المتميز الذي قام به البروفيسور أوراما على مدى السنوات العشر الماضية وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية في أفريكسيم بنك، منح الرئيس تينوبو، نيابة عن جمهورية نيجيريا الاتحادية، البروفيسور أوراما أحد أعلى الأوسمة النيجيرية: وسام القائد الأعظم للنيجر (GCON).

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

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نبذة عن أفريكسيم بنك:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.

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