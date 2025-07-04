خبير يدعو لإنقاذ الحيوانات البرية ونقلها من بركة العرايس إلى السدود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الخبير والباحث في مجال حماية البيئة وصون الطبيعة الدكتور أحمد محمود الشريدة، الجهات المعنية كافة إلى العمل الفوري على إنقاذ الحيوانات البرية في بركة "العرايس" ونقلها إلى أماكن رطبة مثل السدود.

كما دعا أيضا إلى العمل على ضخ مياه من نهر اليرموك إلى البركة؛ وذلك بهدف رفع المنسوب المائي فيها؛ مما يضمن استمرارها بالحد الأدنى حتى الموسم المطري المقبل 2025- 2026، بعدما أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى ارتفاع نسبة التبخر بمستويات غير مسبوقة.



وحذر الشريدة من أنه إذا استمر الوضع على هذا الحال فمن المتوقع جفافها خلال الصيف الحالي، قائلًا إن بركة "العرايس" تمتلك خصائص طبيعية مميزة، وتنوعاً فريداً في أشكال الحياة البرية والمائية.



وتقع البركة في أقصى شمال غرب الأردن في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، وتبلغ مساحتها حوالي (10) دونمات مربعة ويقدر عمقها بـ(50) مترا.



وأضاف الشريدة أن بركة "العرايس" تضم حوالي 63% من التنوع الحيوي النباتي والحيواني، ومن بينها أنواع فريدة ونادرة من النباتات العطرية والطبية وأخرى من الطيور والزواحف والحشرات، وبعضها مهددة بالانقراض مثل الضفدع الأخضر، الجلغوم والسلحفاة الإغريقية، كما أن الميزة الأكبر لها هي وقوعها على مسار الطيور المهاجرة عبر الصدع السوري الإفريقي، حيث يمر بها سنويا أكثر من مليون ونصف طائر، وتعتبر محطة رئيسية للاستراحة والتزود بالماء والغذاء والتكاثر للطيور.



وبين الشريدة أنه وبسبب التغيرات المناخية التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية، فقد أثرت وبشكل مباشر على خصائص البركة، وتراجعت كميات الأمطار الهاطلة على مناطق التزويد، وهي أراضي بلدات ملكا والمنصورة وأم قيس المحيطة بها؛ مما أدى إلى انحسار مساحتها إلى أقل من 1500 متر مربع حتى الآن.