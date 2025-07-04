نادي مدينة الأمير محمد للشباب يطلق نشاطاته المسائية الصيفية

نادي مدينة الأمير محمد للشباب يطلق نشاطاته المسائية الصيفية
وأكد مدير مديرية الشباب معاذ أبو قدورة، أن الفعاليات الصيفية، تأتي ضمن جهود النادي لتعزيز البيئة الترفيهية للعائلات، مشيراً إلى أن الفعاليات تبدأ يومياً في الساعة التاسعة مساءً، مع وجود فنانين نهاية الأسبوع ضمن رسوم رمزية.
يُذكر أن نادي مدينة الأمير محمد للشباب يقع ضمن مدينة الأمير محمد للشباب التي تنظم العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية على مدار العام وخاصة في فصل الصيف.
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