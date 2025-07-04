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البرلمان العربي يدعو للاستثمار في الشباب العربي لمواجهة التحديات

البرلمان العربي يدعو للاستثمار في الشباب العربي لمواجهة التحديات

2025-07-04 08:08:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، إلى الاستثمار في الشباب العربي وتمكينهم من فهم أعمق للتحديات التي تواجه الأمة العربية، وآليات معالجتها.


وأكد اليماحي خلال افتتاح البرنامج التدريبي الصيفي الذي أطلقه البرلمان العربي لشباب الجامعات، أن الاستثمار في الطاقات الشبابية يمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية البرلمان العربي وأيضا تمكين الشباب العربي وإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على الإسهام في العمل العربي المشترك.


يُشار إلى أن البرنامج التدريبي الصيفي الذي يطلقه البرلمان العربي للشباب، سنويا، يأتي في سياق رؤية البرلمان العربي الداعمة لبناء قدرات الكوادر الشبابية العربية، من خلال منحهم الفرصة للاطلاع المباشر على آليات عمل البرلمان العربي، وطبيعة العمل البرلماني العربي المشترك، بما يُعزز من وعيهم السياسي ومهاراتهم التشريعية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في الشأن العام.

بترا

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