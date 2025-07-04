102 لاعبا ولاعبة يشاركون في تصفية المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تموز (بترا)- بدأ 102 لاعبا ولاعبة، مشاركتهم في تصفية المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة والتي تستضيفها صالة اللجنة البارالمبية الأردنية على مدار يومين.

وتشهد البطولة التي انطلقت أمس بمشاركة 77 لاعبا و25 لاعبة يتنافسون في الفئات، 11 سنة و13 سنة و15 سنة و17 سنة و19 سنة.

وتأتي هذه البطولة لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية التي تستعد للمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة.

ومن المقرر، أن يستضيف الاتحاد الأردني لكرة الطاولة وعلى صالة النادي الأرثوذكسي بطولة الاتحاد الدولي للشباب WTT Youth Contender والتي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 17 آب المقبل.

--(بترا)

خ خ/م ق/أس

04/07/2025 14:39:25