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نادي مدينة الأمير محمد للشباب يطلق نشاطاته المسائية الصيفية

نادي مدينة الأمير محمد للشباب يطلق نشاطاته المسائية الصيفية

2025-07-04 08:06:21
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 4 تموز (بترا)- أعلن نادي مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، عن انطلاق نشاطاته المسائية الصيفية التي تقتصر على العائلات في المحافظة، وتهدف إلى توفير متنفس ترفيهي مميز.
وأكد مدير مديرية الشباب معاذ أبو قدورة، أن الفعاليات الصيفية، تأتي ضمن جهود النادي لتعزيز البيئة الترفيهية للعائلات، مشيراً إلى أن الفعاليات تبدأ يومياً في الساعة التاسعة مساءً، مع وجود فنانين نهاية الأسبوع ضمن رسوم رمزية.
يُذكر أن نادي مدينة الأمير محمد للشباب يقع ضمن مدينة الأمير محمد للشباب التي تنظم العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية على مدار العام وخاصة في فصل الصيف.
--(بترا)
ن ش/م د/أس
04/07/2025 14:22:58

MENAFN04072025000117011021ID1109760386

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