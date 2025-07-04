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فيبا يعتمد 10 حكام أردنيين ضمن القائمة الدولية للفترة 2027-2025

فيبا يعتمد 10 حكام أردنيين ضمن القائمة الدولية للفترة 2027-2025

2025-07-04 08:06:19
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تموز (بترا)- أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) اليوم الجمعة، عن قائمته الرسمية للحكام الدوليين المعتمدين للفترة 2025–2027، والتي ضمّت عشرة حكام من الأردن، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها الحكم الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية.
وضمت القائمة 3 مراقبين دوليين، هم: ناصر أبو راشد، وبهاء الدين الخطيب، وفوزي طه.
كما شملت 7 حكام ساحة، هم: خلدون الديسي، ومحمد الطراونة، وأحمد اليوسف، وإبراهيم جرار، ومحمد فوزي، وهالة بني ارشيد، وإلهام خزنة.
ويُتيح هذا الاعتماد للحكام الأردنيين المشاركة في إدارة مباريات البطولات التي تقام تحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي، إلى جانب البطولات العربية، وهو ما يُعدّ تأكيداً إضافياً على ثقة (فيبا) بالمستوى الفني والكفاءة التحكيمية التي يتمتع بها الطاقم الأردني.
--(بترا)
ع ح/م د/أس
04/07/2025 14:05:10

MENAFN04072025000117011021ID1109760385

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