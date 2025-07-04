الأمم المتحدة: القانون الدولي والميثاق يتعرضان للانتهاك

الأمم المتحدة: القانون الدولي والميثاق يتعرضان للانتهاك
وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه "يجب على الدول الإيمان وتنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها بنفسها".
وحول التصور السائد في الشرق الأوسط والعالم، أكد دوجاريك أن "الأمم المتحدة فشلت في حماية الشعب الفلسطيني".
وأشار دوجاريك إلى أن "الأمين العام وجميع موظفي الأمم المتحدة الإنسانيين وغيرهم ممن بقوا في غزة يبذلون قصارى جهدهم لحماية المدنيين، ومساعدتهم على البقاء على قيد الحياة على الأقل من خلال تزويدهم بالقدر المحدود من الموارد المتاحة لدينا".
ومنذ تشرين أول 2023، استشهد عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين في غزة، فيما بدت الأمم المتحدة عاجزة عن حماية موظفيها الذين قتل منهم خلال الفترة ذاتها أكثر من 326 موظفا في القطاع وحده.
بترا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
4 تطبيقات جديدة من آبل قادمة إلى أجهزة آيباد في Ipados 26
100 مليون درهم لإنشاء مصنع لخوادم الذكاء الاصطناعي في دبي
الصين تعتزم دفع إعانات نقدية للتشجيع على الإنجاب
حكاية العقاب الذهبي .. ماذا تعرف عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا؟
Openai توقّع صفقة طاقة حوسبة تعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية
16 لاعباً في معسكر إعداد اللاعبين وحراس المرمى بصربيا