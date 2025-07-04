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إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق

إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق

2025-07-04 03:06:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن إقليم كردستان، شمالي العراق مساء أمس الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، شمالي العراق.


وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان رسمي، إنه تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، 373كم شمالي العراق، مشيرًا إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في المنطقة.


يشار إلى أن مطار كركوك الدولي الواقع شمالي العراق، تعرض إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا، قبل يومين، واتهم محافظ المدينة عصابة داعش الإرهابية بالوقوف وراء الهجوم.


بترا

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