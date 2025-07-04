جرش: أهالي خشيبة التحتا يطالبون بإعادة تشغيل مركزهم الصحي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب أهالي بلدة خشيبة التحتا في محافظة جرش، بإعادة تشغيل مركز صحي المنصورة الفرعي بعد أن تم إغلاقه، ما اضطر السكان إلى التوجه لمراكز صحية في محافظة عجلون لتلقي العلاج وسط معاناة يومية بسبب بعد المسافة وغياب وسائل النقل.



وأكد الناشط الشبابي سمير جميل الصمادي، أن تحويل خدمات الرعاية الصحية إلى مركز صحي الصفا الأولي في عجلون الذي يبعد نحو 9 كيلومترات عن البلدة، أوجد معاناة حقيقية للسكان، لا سيما كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، بسبب تهالك الطريق وصعوبة الوصول إلى المركز في ظل غياب خطوط نقل منتظمة.



وبين رئيس جمعية كنز الأرض التعاونية الزراعية أحمد الصمادي، أن مبنى المركز المغلق حديث البناء، ويضم ثلاثة طوابق ومصعدا، وهو مستملك لصالح وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه لا تزال لديه القدرة الكاملة على تقديم الخدمات الطبية بفعالية، متسائلا عن مبررات إغلاقه وعدم استثماره لخدمة سكان المنطقة.



وأشار علي الصمادي وهو أحد وجهاء المنطقة، إلى أن عشرات المرضى في خشيبة التحتا يحملون دفاتر أمراض مزمنة ويحتاجون إلى مراجعات دورية، مبينا أن القرار حملهم أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مطالبا بإعادة تشغيل المركز وتوفير الرعاية الصحية محليا دون عناء التنقل.



من جهته أكد خليفة البلاونة وهو أحد وجهاء عشيرته، أن خشيبة التحتا تعد من أبعد المناطق عن مركز محافظة جرش ما جعل قرار الإغلاق مجحفا بحق المواطنين وحرمانا واضحا لهم من حق الرعاية الصحية، داعيا إلى التراجع عن القرار وضمان العدالة الصحية للسكان.



النائب محمد هديب أوضح أنه تابع الملف مع وزارة الصحة، إلا أن الأخيرة أصرت على قرار الدمج رغم المطالبات المتكررة بإعادة النظر فيه، مؤكدا أهمية الإصغاء لصوت المواطنين، والبحث عن حلول واقعية تضمن حقهم بالعلاج داخل مناطقهم.



وأضاف أن الملف قيد المتابعة الحثيثة في أروقة مجلس النواب، وسيطرح مجددا عبر اللجان المختصة وجلسات الرقابة البرلمانية.



وأشار رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إلى أن المجلس يتابع القضية مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن المراكز الصحية في القرى تشكل ركيزة أساسية لتقديم الخدمات الطبية، خاصة في المناطق الطرفية، وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصولهم إلى الرعاية الأولية بشكل مباشر وسريع.