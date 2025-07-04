Openai توقّع صفقة طاقة حوسبة تعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية

MENAFN - Al-Bayan) في خطوة تعكس النمو الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أبرمت شركة OpenAI اتفاقية غير مسبوقة مع Oracle Corp لاستئجار طاقة حوسبة ضخمة تصل إلى 4.5 جيجاواط من مراكز البيانات في الولايات المتحدة، ضمن مبادرة تُعرف باسم "Stargate".

بحسب مصادر مطّلعة، تمثل هذه القدرة الهائلة من الطاقة ما يعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية، وهي كافية لتزويد ما يقرب من 3.4 ملايين منزل أمريكي بالكهرباء. وتعكس الصفقة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في يناير من البيت الأبيض، الشراهة المتزايدة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في استهلاك الطاقة.

ورغم عدم تسمية العميل رسميًا، كشفت Oracle هذا الأسبوع عن توقيعها عقد حوسبة سحابية بقيمة 30 مليار دولار من الإيرادات السنوية بدءًا من عام 2028. وتؤكد المصادر أن OpenAI هي على الأرجح الطرف الأساسي في هذه الصفقة الضخمة.

ولتلبية احتياجات OpenAI، تخطط Oracle لتطوير سلسلة من مراكز البيانات في عدة ولايات أميركية، منها تكساس، ميشيغان، ويسكونسن، وايومنغ، نيو مكسيكو، جورجيا، أوهايو، وبنسلفانيا. وسيشهد موقع أبيلين في تكساس توسعة كبيرة، لترتفع قدرته من 1.2 إلى نحو 2 جيجاواط، وفقا لـ "بيزنس ستاندرد"

هذا التوسع السريع ساهم في دفع سهم Oracle إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع بنسبة 3.9% ليصل إلى 227.46 دولارًا، مدفوعًا بحماس المستثمرين تجاه مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتعززت مكانة Oracle كمزوّد رئيسي للبنية التحتية الرقمية، خصوصًا بعد أن جذبت عملاء كبارًا في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد وصفت وكالة ستاندرد آند بورز استراتيجية Oracle السحابية بأنها واعدة، رغم التحذير من تأثير الإنفاق الهائل على تدفقها النقدي.

الصفقة تُمثل فصلًا جديدًا في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد الخوارزميات وحدها هي التحدي، بل أيضًا القدرة على تشغيلها بقوة حوسبية غير مسبوقة.