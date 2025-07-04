Openai توقّع صفقة طاقة حوسبة تعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية

Openai توقّع صفقة طاقة حوسبة تعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية
بحسب مصادر مطّلعة، تمثل هذه القدرة الهائلة من الطاقة ما يعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية، وهي كافية لتزويد ما يقرب من 3.4 ملايين منزل أمريكي بالكهرباء. وتعكس الصفقة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في يناير من البيت الأبيض، الشراهة المتزايدة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في استهلاك الطاقة.
ورغم عدم تسمية العميل رسميًا، كشفت Oracle هذا الأسبوع عن توقيعها عقد حوسبة سحابية بقيمة 30 مليار دولار من الإيرادات السنوية بدءًا من عام 2028. وتؤكد المصادر أن OpenAI هي على الأرجح الطرف الأساسي في هذه الصفقة الضخمة.
ولتلبية احتياجات OpenAI، تخطط Oracle لتطوير سلسلة من مراكز البيانات في عدة ولايات أميركية، منها تكساس، ميشيغان، ويسكونسن، وايومنغ، نيو مكسيكو، جورجيا، أوهايو، وبنسلفانيا. وسيشهد موقع أبيلين في تكساس توسعة كبيرة، لترتفع قدرته من 1.2 إلى نحو 2 جيجاواط، وفقا لـ "بيزنس ستاندرد"
هذا التوسع السريع ساهم في دفع سهم Oracle إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع بنسبة 3.9% ليصل إلى 227.46 دولارًا، مدفوعًا بحماس المستثمرين تجاه مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وتعززت مكانة Oracle كمزوّد رئيسي للبنية التحتية الرقمية، خصوصًا بعد أن جذبت عملاء كبارًا في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد وصفت وكالة ستاندرد آند بورز استراتيجية Oracle السحابية بأنها واعدة، رغم التحذير من تأثير الإنفاق الهائل على تدفقها النقدي.
الصفقة تُمثل فصلًا جديدًا في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد الخوارزميات وحدها هي التحدي، بل أيضًا القدرة على تشغيلها بقوة حوسبية غير مسبوقة.
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Openai توقّع صفقة طاقة حوسبة تعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية
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