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وفيات الأردن الجمعة 4-7-2025

وفيات الأردن الجمعة 4-7-2025

2025-07-04 02:11:09
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 4/7/2025:
لؤي العرقان
الحاجة وفيقة عبدالرحمن بني عطا
الحاج ذيب فارس كريشان

الدكتور مفلح مزيد دغمي الزبيدي
الحاج حسني الأنيس النابلسي
الدكتور جميل فريد طريف الداوود
الشاب إبراهيم نايف العتوم
الشاب حمود علي الفاعوري

هالة يوسف حسن جيكات

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