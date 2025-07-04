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16 لاعباً في معسكر إعداد اللاعبين وحراس المرمى بصربيا

16 لاعباً في معسكر إعداد اللاعبين وحراس المرمى بصربيا

2025-07-04 02:10:52
(MENAFN- Al-Bayan) دبي - البيان
انطلق معسكر إعداد اللاعبين وحراس المرمى في مدينة زلاتيبور الجبلية في صربيا، ضمن البرنامج السنوي الذي يعده بشكل دوري الدكتور زكريا أحمد العوضي، ويستمر حتى 16 يوليو الجاري.
ويتضمن المعسكر برنامجاً فنياً وبدنياً وثقافياً للاعبي أندية الدولة، ويشارك في معسكر هذا الموسم، 16 لاعباً سجلوا في المعسكر الذي يهدف إلى تطوير اللاعبين فنياً، مع الاهتمام بثقافة الاحتراف عند اللاعبين الناشئين والشباب.
ويشمل البرنامج كذلك محاضرات عن التغذية والصلابة الذهنية للاعبين، ويتخلل المعسكر دورة للمدربين المحترفين.

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