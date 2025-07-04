الإعصار يهدد طموحات سان جرمان في مونديال الأندية

MENAFN - Al-Bayan) إذا كان من لاعب يُجسّد العقلية القتالية لبايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية بكرة القدم، فهو المهاجم الإنجليزي هاري كين المتعطّش للألقاب بعد تذوقه الأول لطعم التتويج في الدوري الألماني، والعازم على إسقاط باريس سان جرمان الفرنسي في ربع النهائي المرتقب السبت.

بعد مشوار مريح نسبياً حتى الآن، رغم الخسارة غير المؤثرة أمام بوتافوغو البرازيلي 0-1، ستواجه كتيبة الأبطال الأوروبيين أول اختبار حقيقي.

وليس ملعب مرسيدس بنز ستاديوم الحديث والمحصّن في أتلانتا من سيحميهم من إعصار "هاري كاين"، أو كما يلقبونه في إنجلترا: هاري كين (الإعصار).

ولتفادي الأضرار الكبرى التي قد يتسبب بها هذا الإعصار، سيكون على دفاع سان جرمان أن يظهر صلابة وانضباطاً لا هوادة فيه.

فبعد دور مجموعات خافت، بدأ النجم الإنجليزي في التصاعد بكل ثقله في ثمن النهائي، حيث قاد بايرن إلى إقصاء فلامنغو البرازيلي بثنائية رائعة، فضلاً عن مساهمته الهجومية الكاملة وروحه القتالية في الدفاع.

وسجل كين هدفين من خارج منطقة الجزاء، مؤكداً أنه ليس مجرد "قناص داخل الصندوق"، لكنه لفت الأنظار أيضاً باندفاعه في الدقائق الأخيرة للحفاظ على التقدم 4-2، من خلال تدخل قوي على أحد لاعبي الخصم

قال مدربه البلجيكي فنسان كومباني بعد اللقاء "من الرائع أن يكون لديك لاعب بهذه الجودة يهتم بالواجبات الدفاعية. هذا ليس سهلاً دائماً بالنسبة لمهاجم، لكنه جزء من كرة القدم، ولا أظن أنه بإمكان أي فريق حصد الألقاب اليوم من دون أن يظهر كل لاعبيه هذه الروح".

أما المدير الرياضي ماكس إيبرل فقال "لقد فعل ذلك أكثر من مرة. بعد الخسارة في برشلونة (4-1 في دوري الأبطال في أكتوبر)، تعلمنا أن علينا أحياناً ارتكاب الأخطاء التكتيكية. ومنذ ذلك الحين، يؤدي كين هذه الأدوار ببراعة. أحييه ليس فقط على الأهداف، بل على طريقته في خدمة الفريق. وهذا بالضبط ما نحتاجه".

وما يزيد من أهمية ما فعله كين أنه قدّمه بعد 85 دقيقة مرهقة تحت رطوبة ميامي وحرارة 35 درجة مئوية، وفي موسم خاض فيه 50 مباراة (سجّل خلالها 41 هدفا ومرّر 12 تمريرة حاسمة).

وعن ذلك، قال كين ببساطة "أعلم أن الكثيرين قيّموا مسيرتي من خلال عدد الأهداف. لكن جماهير بايرن باتت تدرك أنني أقدّم كل شيء للفريق. إذا كان عليّ أن أركض 11 كلم في المباراة، فسأفعل. وإذا كان المطلوب العودة للدفاع، فسأعود. طالما أن هذا يساعد الفريق، فسأقوم به".

وأكد كين "تسجيل الأهداف أمر أحبه، لكنه ليس أغلى ما لدي. ما أريده فعلا هو الفوز".

وقد نال أخيرا أول ألقابه الجماعية، بعد مسيرة مليئة بالتتويجات الفردية، وذلك بتتويج بايرن ميونيخ ببطولة الدوري الألماني قبل شهرين فقط.

ولمّا كان عليه انتظار بلوغ سن الـ31 للتتويج بلقبه الأول، فإن نهمه بات مضاعفا الآن، خصوصا مع شعوره المتزايد بأن الوقت يمر، ما يجعله يقاتل بكل حماسة لرفع المزيد من الكؤوس.

وفي الولايات المتحدة، لا يبدو كين راغبا فقط بإضافة لقب جديد، بل بأن يصبح أول لاعب ضمن مجموعة يُتوّج مع بايرن بنسخة كأس العالم للأندية الجديدة.

وبات يفصله عن ذلك ثلاث مباريات فقط. لكن المواجهة المقبلة لن تكون نزهة.

واختتم كين قائلا "باريس فريق رائع، بطل أوروبا. لقد لعبنا ضدهم مرة هذا الموسم وفزنا 1-0 (في دوري الأبطال). كانت مباراة صعبة. نعرف قدراتهم وسنكون جاهزين. نشعر أنه عندما نلعب بأفضل مستوياتنا، يمكننا هزيمة أي فريق. وسنخوض هذه المباراة بهذا الإحساس".