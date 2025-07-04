محمد عبيد: هدفي تشريف التحكيم الإماراتي في مونديال الأندية

MENAFN - Al-Bayan) أعرب الحكم الإماراتي، محمد عبيد، عن سعادته باختياره حكم فيديو مساعداً، ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي، والمقررة في ولاية فيلادلفيا في الساعة الخامسة من فجر غدٍ بتوقيت الإمارات، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، والمقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن المباراة يديرها طاقم أسترالي، بقيادة حكم الساحة علي رضا فغاني، وإلى أنها ستكون المباراة السادسة، التي يديرها في بطولة العالم، بعد إدارته الجيدة عدداً من مباريات الدور الأول، مؤكداً أن هدفه وسعيه الدائم من أجل ترك انطباع مشرف عن التحكيم الإماراتي في هذا المحفل العالمي المهم.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد عبيد سبق وشارك في إدارة مباريات فلومنسي مع كل من بوروسيا دورتموند، وأولسان هيونداي، ولوس أنجلوس مع كل من الترجي وفلامينغو، وأوراوا ريدز مع مونتيري، في الدور الأول من بطولة العالم للأندية.