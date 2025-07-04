محمد عبيد: هدفي تشريف التحكيم الإماراتي في مونديال الأندية

محمد عبيد: هدفي تشريف التحكيم الإماراتي في مونديال الأندية
وأشار إلى أن المباراة يديرها طاقم أسترالي، بقيادة حكم الساحة علي رضا فغاني، وإلى أنها ستكون المباراة السادسة، التي يديرها في بطولة العالم، بعد إدارته الجيدة عدداً من مباريات الدور الأول، مؤكداً أن هدفه وسعيه الدائم من أجل ترك انطباع مشرف عن التحكيم الإماراتي في هذا المحفل العالمي المهم.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد عبيد سبق وشارك في إدارة مباريات فلومنسي مع كل من بوروسيا دورتموند، وأولسان هيونداي، ولوس أنجلوس مع كل من الترجي وفلامينغو، وأوراوا ريدز مع مونتيري، في الدور الأول من بطولة العالم للأندية.
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