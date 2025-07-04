إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق

إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق
بغداد 4 تموز (بترا)- أعلن إقليم كردستان، شمالي العراق مساء أمس الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، شمالي العراق.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان رسمي، إنه تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، 373كم شمالي العراق، مشيرًا إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في المنطقة.
يشار إلى أن مطار كركوك الدولي الواقع شمالي العراق، تعرض إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا، قبل يومين، واتهم محافظ المدينة عصابة داعش الإرهابية بالوقوف وراء الهجوم.
--(بترا)
أ ف/م ق/أس
04/07/2025 08:39:41
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