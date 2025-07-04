MENAFN - Jordan News Agency)

بغداد 4 تموز (بترا)- أعلن إقليم كردستان، شمالي العراق مساء أمس الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، شمالي العراق.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان رسمي، إنه تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، 373كم شمالي العراق، مشيرًا إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في المنطقة.

يشار إلى أن مطار كركوك الدولي الواقع شمالي العراق، تعرض إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا، قبل يومين، واتهم محافظ المدينة عصابة داعش الإرهابية بالوقوف وراء الهجوم.

--(بترا)

أ ف/م ق/أس

04/07/2025 08:39:41





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي شمالي العر الإمارات: الاستفزازات الإسرائيلية انتهاك صارخ للشرعية الدول هزة أرضية تضرب محافظة أربيل شمالي العر الأمم المتحدة: القانون الدولي والميثاق يتعرضان للأنتها أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق اليوم وغعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة