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هزة أرضية تضرب محافظة أربيل شمالي العراق

هزة أرضية تضرب محافظة أربيل شمالي العراق

2025-07-04 02:05:58
(MENAFN- Jordan News Agency)

بغداد 4 تموز (بترا)- أعلنت المراصد الزلزالية العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية، بمحافظة أربيل شمالي البلاد.
وبحسب بيان للمراصد الزلزالية اليوم الجمعة، فإن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية، بقوة 2،5 درجة بحسب مقياس ريختر، في مدينة كويسنجق بمحافظة أربيل من إقليم كردستان، شمالي البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
--(بترا)
أ ف/م ق/أس
04/07/2025 08:25:05

MENAFN04072025000117011021ID1109759491

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