أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق اليوم وغدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تموز (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

وتبقى الأجواء الاثنين، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 29 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 18، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 25، وفي البحر الميت 40 - 24، وفي خليج العقبة 41 - 25 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

04/07/2025 07:58:39