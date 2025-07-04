ترمب: سنعرف رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

ترمب: سنعرف رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة
خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن من المرجح معرفة رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة خلال 24 ساعة.
وقالت حركة حماس إنها تناقش اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وذكرت في بيان "في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان الصهيوني على شعبنا وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء".
وأضافت أنها "ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".
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