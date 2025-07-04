الزمالك يحجب القميص رقم 10
خبرني - أعلن نادي الزمالك عن قرار مهم لتكريم النجم محمود عبدالرازق شيكابالا عقب قراره اعتزال كرة القدم نهائياً.
ذكر النادي على إكس أنه: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان يرتديه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بعدما أعلن اللاعب اعتزاله لكرة القدم".
وأضاف: "يأتي ذلك تقديراً لـ شيكابالا الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك".
وكان محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائداً للفريق.
ويُعد شيكابالا، اللاعب الأكثر حصولًا على البطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض.
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