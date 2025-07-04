(فيفا) يخفض أسعار تذاكر ربع نهائي مونديال الأندية

خبرني - خفّض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، في محاولة لمواجهة ضعف الإقبال الجماهيري على بعض المباريات.

بحسب منصة تيكت ماستر، الشريك الرسمي لبيع التذاكر، عُرضت تذاكر مباراة فلومينينسي البرازيلي والهلال السعودي بسعر يبدأ من 11.15 دولار (8.17 جنيه إسترليني) على ملعب "كامبينغ وورلد" في أورلاندو، فيما بلغت تذاكر مواجهة تشيلسي أمام بالميراس 22.30 دولار فقط، أسعار تقلّ كثيراً عن نظيراتها في دور المجموعات، الذي سبق انطلاقة البطولة.

أما قمة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا، فشهدت طرح التذاكر بسعر 44.60 دولار، بانخفاض واضح عن القيمة الأصلية التي حددها "فيفا" في وقت سابق.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة The Athletic، فإن "فيفا" اعتمد نظام "التسعير الديناميكي"، الذي يربط الأسعار بمستوى الطلب، وهو ما انعكس إيجاباً على المستهلك في بعض الحالات.

ورغم ذلك أبدى مشجعون تذمّرهم بعد شرائهم تذاكر بأسعار مرتفعة في وقت مبكر، قبل تطبيق هذه التخفيضات.

وانخفضت أسعار المقاعد السفلية بشكل لافت، بعدما كانت تُعرض بنحو 500 دولار في يناير، وفق منشور سابق حذفه نادي بايرن ميونيخ. فقد أصبحت متاحة الآن بنحو 22 دولارًا لمباراة تشيلسي – بالميراس، و27.90 دولار لمباراة الهلال – فلومينينسي. في المقابل، سجلت أسعار السوق الثانوية لمباراة بايرن – باريس قفزة واضحة، حيث تجاوزت بعض مقاعد الدرجة الأولى حاجز 140 دولاراً، رغم بقاء التذاكر العلوية عند 44 دولاراً فقط.

من جانبه يواصل ريال مدريد جذب الأضواء، إذ تصدّر قائمة الأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً، بمتوسط يزيد على 60 ألف متفرج في كل من مبارياته الأربع السابقة.

وبلغت أسعار تذاكر مواجهته المرتقبة أمام بروسيا دورتموند على ملعب "ميتلايف ستاديوم"، السبت المقبل، 128 دولاراً للمدرجات العليا، وأكثر من 300 دولار للمقاعد السفلية عبر منصات إعادة البيع.

ورغم الأرقام الرسمية التي أشار إليها "فيفا" بتجاوز عدد الحضور حاجز المليوني مشجع منذ انطلاق البطولة، بمتوسط 35 ألفاً لكل مباراة، فإن عدداً من اللقاءات أُقيمت أمام مدرجات شبه خالية، لاسيما في الملاعب الضخمة المخصصة لكرة القدم الأمريكية.

في دور الـ16، بلغ متوسط الحضور 42,750 متفرجاً، مع تفاوت كبير إذ لم يتجاوز 26 ألفاً في مباريات مثل تشيلسي – بنفيكا وإنتر – مونتيري، في حين تخطت لقاءات مثل ريال مدريد – يوفنتوس، وباريس سان جيرمان – إنتر ميامي، وبايرن ميونخ – فلامنغو حاجز الـ60 ألفاً.

وسعت "فيفا" إلى تنشيط الحضور الجماهيري من خلال توزيع تذاكر مجانية على قدامى المحاربين وسكان المدن المستضيفة، إلى جانب إطلاق عروض ترويجية في افتتاح البطولة، أبرزها تخفيض تذاكر لقاء إنتر ميامي – الأهلي المصري إلى 20 دولارًا لطلاب الجامعات، مع إمكانية الحصول على أربع تذاكر مجانية إضافية.

ورغم أن أسعار المباراة الافتتاحية كانت قد وصلت إلى 230 دولاراً في يناير (كانون الثاني)، وبلغت ذروتها عند 349 دولاراً بعد قرعة ديسمبر (كانون الأول)، إلا أنها تراجعت إلى 55 دولاراً فقط قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

في المقابل، لا تزال أسعار التذاكر للمراحل النهائية مرتفعة/ إذ تُعرض تذاكر نصف النهائي الثاني، الذي سيجمع الفائز من مباراتي ريال مدريد – دورتموند وباريس – بايرن، بسعر يبدأ من 978 دولارًا. أما نصف النهائي الأول (الهلال أو فلومينينسي ضد تشيلسي أو بالميراس) فتبدأ أسعاره من 473.90 دولار، فيما بقيت تذاكر المباراة النهائية في 13 يوليو (تموز) عند 892 دولاراً على الأقل، وسط توقعات باستمرار التغييرات السعرية حسب الطلب.

ويعكس هذا التفاوت في الأسعار مدى التأثير التجاري الهائل للأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد، التي تظل صاحبة النفوذ الأكبر في السوق الأميركية، مقارنة ببقية الفرق المشاركة في البطولة.