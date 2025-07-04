تفاصيل آخر حوار بين سلوت وديوغو جوتا

خبرني - نشر نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، بياناً رسمياً لمديره الفني الهولندي أرني سلوت، عن وفاة لاعب الفريق البرتغالي ديوغو جوتا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير مروع في إسبانيا.

قال بيان المدرب الهولندي: "ماذا أقول؟ ماذا عسى أن يقول أحد في مثل هذا الوقت، حيث الصدمة والألم شديدان؟ أتمنى لو كانت لديّ الكلمات، لكنني أعلم أنني لا أملكها".

وأضاف: "كل ما لدي هو مشاعر أعلم أن الكثير من الناس سوف يشاركونها حول شخص ولاعب أحببناه كثيراً وعائلة نهتم بها كثيراً".

تابع: "أفكاري الأولى ليست أفكار مدير كرة قدم، بل أفكار أب وابن وأخ وعم، وهم ينتمون إلى عائلة ديوغو وأندريه سيلفا الذين عانوا من خسارة فادحة".

وواصل: "رسالتي إليهم واضحة جدًا: لن تسيروا وحدكم أبدًا. لاعبو وجهاز فني وجماهير نادي ليفربول لكرة القدم جميعهم معكم، ومما رأيته اليوم، ينطبق الأمر نفسه على عائلة كرة القدم ككل، هذا ليس مجرد رد فعل على المأساة، بل هو أيضًا رد فعل على طيبة الأشخاص المعنيين واحترام الكثيرين للأولاد كأفراد وللعائلة ككل".

وأشار: "بالنسبة لنا كنادٍ، كان شعور الصدمة مُطلقًا. لم يكن ديوغو لاعبًا لدينا فحسب، بل كان عزيزًا علينا جميعًا. كان زميلًا في الفريق، وزميلًا في العمل، وفي كل هذه الأدوار كان مميزاً للغاية".

وزاد: "أستطيع أن أقول الكثير عمّا قدّمه لفريقنا، لكن الحقيقة أن كل من شاهد ديوجو وهو يلعب أدرك ذلك. عملٌ جاد، رغبة، التزام، جودة عالية، وأهداف. هذا هو جوهر ما يجب أن يكون عليه لاعب ليفربول، كانت هناك أيضًا جوانب لم يتسنَّ للجميع رؤيتها. الشخص الذي لم يسعَ يومًا وراء الشهرة، ولكنه وجدها على أي حال. ليس صديقًا لشخصين، بل صديقًا للجميع. شخصٌ يُشعر الآخرين بالرضا عن نفسه بمجرد وجوده معهم/ شخصٌ يُعنى بعائلته اهتماماً بالغاً".

وكشف في آخر مرة تحدثنا فيها، هنأت ديوغو على فوزه بدوري الأمم الأوروبية، وتمنيت له التوفيق في زواجه القادم. من نواحٍ عديدة، كان صيفاً رائعاً لديوغو وعائلته، مما يزيد من حزنه أن ينتهي بهذه الطريقة".

وأوضح: "عندما انضممتُ إلى النادي لأول مرة، كانت إحدى أوائل الأغاني التي تعرّفتُ عليها هي تلك التي يُغنيها جمهورنا لديوجو. لم أعمل معه سابقًا، لكنني أدركتُ فورًا أنه إذا كان لدى جماهير ليفربول، الذين شاهدوا العديد من اللاعبين العظماء على مر السنين، أغنية فريدة لديوغو، فلا بد أنه يتمتع بصفات خاصة.

إن فقداننا لتلك الصفات في ظل هذه الظروف العصيبة أمرٌ لم نستوعبه بعد. ولذلك، نحتاج من جميع أعضاء النادي أن يتحدوا ويساندوا بعضهم بعضًا. ونحن مدينون بذلك لديوغو، وأندريه سيلفا، ولعائلتهما، ولأنفسنا.

تعازيّ الحارة لزوجة ديوغو، روت، ولأطفالهما الثلاثة الجميلين، ولوالدي ديوغو وأندريه سيلفا.

عندما يحين الوقت المناسب سنحتفل بديوغو جوتا، وسنتذكر أهدافه، وسنُغني أغنيته، أما الآن فسنتذكره كإنسان فريد، ونحزن على فقدانه، لن يُنسى أبداً.