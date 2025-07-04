شيكابالا يوقع على أول عقد عمل بعد اعتزاله

خبرني - اتخذ النجم محمود عبدالرازق شيكابالا أول خطوة له عقب إعلانه اعتزال كرة القدم نهائياً.

أعلن الإعلامي المصري إبراهيم فايق على الهواء مباشرة أثناء استضافته نجم الزمالك في برنامج الكورة مع فايق عن الوجهة الأولى له بعد الاعتزال.

وقال فايق إن شيكابالا سينضم إلى طاقم عمل برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2.

ووقع أسطورة نادي الزمالك على عقد انضمامه إلى البرنامج على الهواء مباشرة، مؤكداً أن هذه الخطوة مهمة بالنسبة له، خاصة أنها مع طاقم عمل يحترم الجمهور، ويقدم عمل إعلامي جيد.

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً، بعد مسيرة حافلة مع الزمالك ومنتخب مصر.