رودريغو على رأس قائمة آرسنال لتدعيم خط الهجوم

خبرني - ذكرت تقارير صحافية إنجليزية، أن نادي آرسنال الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو جوس، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قالت صحيفة ذا أثلتيك: "يبدو أن "الغانرز" عازمون على تدعيم خط هجومهم بلاعب من الطراز الرفيع، ويضعون رودريغو على رأس قائمة أولوياتهم".

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر إلى أن مستقبل رودريغو في ريال مدريد قد يكون محاطاً بالشكوك، لاسيما مع التكهنات حول وصول لاعبين جدد وتأثير ذلك على دقائق لعبه، وقد لوحظ تراجعه عن المشاركة الأساسية في بعض المباريات الأخيرة، مما أثار قلق اللاعب نفسه ووكلاءه.

وأضافت الصحيفة: "آرسنال على استعداد لتقديم عرض يتراوح بين 80 إلى 90 مليون يورو لضم اللاعب 24 عاماً.

وتابعت: "مع ذلك تشير بعض التقارير إلى أن المطالب المالية لرودريغو نفسه، والتي قد تصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، قد تشكل عقبة أمام إتمام الصفقة".

واختتمت: "يُعتقد أن المدرب ميكيل أرتيتا يرى في رودريغو إضافة نوعية لفريقه لقدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية، وهو ما يتناسب مع الفلسفة التكتيكية التي يعتمدها آرسنال، كما يأتي هذا الاهتمام كبديل محتمل بعد تعثر مفاوضات آرسنال لضم لاعبين آخرين، مثل نيكو ويليامز.

من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تطورات حاسمة في هذه القضية، ويواصل آرسنال سعيه لتدعيم صفوفه قبل بدء الموسم الجديد، بينما يراقب ريال مدريد ووكلاء رودريغو الوضع عن كثب.