تحديد موعد ومكان مراسم جنازة ديوجو جوتا وشقيقه

خبرني - رجح مجلس بلدية مدينة جوندومار البرتغالية، أن تُقام جنازة مهاجم ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا اللذين لقيا مصرعهما في حادث سير بإسبانيا، السبت المقبل في جوندومار، إحدى ضواحي بورتو.

وبدأ جوتا مشواره الكروي مع النادي المحلي، جوندومار سبورت كلوب الذي تأسس عام 1921.

ونقلت وكالة لوسا عن مصدر في مجلس بلدية المدينة، أنه من الممكن إقامة مراسم الجنازة مساء الجمعة في كنيسة صغيرة مجاورة لكنيسة جوندومار، لكن لم يُعرف الجدول الزمني بعد في هذه المرحلة، إذ أن جثتي اللاعبين ما تزالان حتى الآن في إسبانيا.

ووقع الحادث على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة زامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية.

وانحرفت السيارة عن المسار قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني "جارديا سيفيل"، موضحة أن الراكبين، ديوجو (28 عاما) وشقيقه الأصغر أندريه (25 عاما)، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وأظهرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر حطام سيارة قالت أنها من نوع لامبورجيني يملكها جوتا.

وكان اللاعب الدولي (14 هدفا في 48 مباراة دولية) الذي أحرز الموسم الماضي لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده للمرة الثانية، أعلن عن زواجه من خطيبته روتي كاردوسو في 22 حزيران/يونيو الماضي ولهما ثلاثة أطفال.