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ترامب يتوقع إعلان موقف حماس بشأن المقترح خلال 24 ساعة

ترامب يتوقع إعلان موقف حماس بشأن المقترح خلال 24 ساعة

2025-07-04 02:04:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سؤال حول موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد ترامب أن الإجابة ستتضح خلال الـ24 ساعة القادمة.

وكانت قالت حماس في وقت سابق إنها تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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