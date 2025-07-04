ترامب يتوقع إعلان موقف حماس بشأن المقترح خلال 24 ساعة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ترامب يتوقع إعلان موقف حماس بشأن المقترح خلال 24 ساعة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سؤال حول موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد ترامب أن الإجابة ستتضح خلال الـ24 ساعة القادمة.
وكانت قالت حماس في وقت سابق إنها تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
4 تطبيقات جديدة من آبل قادمة إلى أجهزة آيباد في Ipados 26
100 مليون درهم لإنشاء مصنع لخوادم الذكاء الاصطناعي في دبي
الصين تعتزم دفع إعانات نقدية للتشجيع على الإنجاب
حكاية العقاب الذهبي .. ماذا تعرف عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا؟
Openai توقّع صفقة طاقة حوسبة تعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية
16 لاعباً في معسكر إعداد اللاعبين وحراس المرمى بصربيا