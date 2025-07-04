هزة أرضية تضرب دولة عربية مجاورة للأردن

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
هزة أرضية تضرب دولة عربية مجاورة للأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المراصد الزلزالية العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية، بمحافظة أربيل شمالي البلاد.
وبحسب بيان للمراصد الزلزالية اليوم الجمعة، فإن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية، بقوة 2،5 درجة بحسب مقياس ريختر، في مدينة كويسنجق بمحافظة أربيل من إقليم كردستان، شمالي البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
بترا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
4 تطبيقات جديدة من آبل قادمة إلى أجهزة آيباد في Ipados 26
100 مليون درهم لإنشاء مصنع لخوادم الذكاء الاصطناعي في دبي
الصين تعتزم دفع إعانات نقدية للتشجيع على الإنجاب
حكاية العقاب الذهبي .. ماذا تعرف عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا؟
Openai توقّع صفقة طاقة حوسبة تعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية
16 لاعباً في معسكر إعداد اللاعبين وحراس المرمى بصربيا