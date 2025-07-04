بأمر من ترامب.. البيت الأبيض حلبة قتال في 4 يوليو 2026

MENAFN - Al-Bayan) "> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه يخطط لاستضافة نزال للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض العام المقبل ضمن الاحتفال بالذكرى 250 لإعلان استقلال البلاد.

يُعرف ترامب في عالم الفنون القتالية المختلطة باسم "الرئيس المقاتل"، ويعد ترامب رئيس المنظمة المسؤولة عن البطولة دانا وايت صديقا مقرباً ويعتبر مشجعي هذه الرياضة جزءاً من قاعدته السياسية.

وكشف ترامب عن تلك الخطط خلال خطاب تناول موضوعات كثيرة في ولاية أيوا، تمهيداً لاحتفالات يوم الاستقلال الذي يحل اليوم الجمعة (4 يوليو من كل عام).

وقال ترامب "سنرى نزالاً للفنون القتالية المختلطة على أرض البيت الأبيض". وأضاف "سيكون هناك نحو 20 ألف إلى 25 ألف شخص في إطار المئتين والخمسين"، في إشارة إلى ذكرى استقلال الولايات المتحدة.

ويحضر ترامب نزالات تلك البطولة بانتظام، وآخر مرة شاهد فيها نزالاً كانت في نيوجيرزي خلال شهر يونيو.