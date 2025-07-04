بأمر من ترامب.. البيت الأبيض حلبة قتال في 4 يوليو 2026

بأمر من ترامب.. البيت الأبيض حلبة قتال في 4 يوليو 2026
يُعرف ترامب في عالم الفنون القتالية المختلطة باسم "الرئيس المقاتل"، ويعد ترامب رئيس المنظمة المسؤولة عن البطولة دانا وايت صديقا مقرباً ويعتبر مشجعي هذه الرياضة جزءاً من قاعدته السياسية.
وكشف ترامب عن تلك الخطط خلال خطاب تناول موضوعات كثيرة في ولاية أيوا، تمهيداً لاحتفالات يوم الاستقلال الذي يحل اليوم الجمعة (4 يوليو من كل عام).
وقال ترامب "سنرى نزالاً للفنون القتالية المختلطة على أرض البيت الأبيض". وأضاف "سيكون هناك نحو 20 ألف إلى 25 ألف شخص في إطار المئتين والخمسين"، في إشارة إلى ذكرى استقلال الولايات المتحدة.
ويحضر ترامب نزالات تلك البطولة بانتظام، وآخر مرة شاهد فيها نزالاً كانت في نيوجيرزي خلال شهر يونيو.
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