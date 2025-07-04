نيكاي يرتفع بفضل أسهم شركات الرقائق

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أداء قوي في وول ستريت خلال الليل، لكن جني المستثمرين للأرباح حد من المكاسب.

وتقدم نيكاي 0.11 بالمئة إلى 39828.2 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 40012.66.

في وقت سابق من الجلسة، تأرجح المؤشر القياسي بين الخسائر والمكاسب المتواضعة.

وتراجع نيكاي 0.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وفي طريقه إلى إنهاء سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 2829.67.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في معهد توكاي طوكيو للأبحاث "ظل المستثمرون متفائلين بشأن توقعات السوق، لكن نيكاي لا يزال ضعيفا".

وأضاف "بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 40 ألف نقطة حدثت عمليات بيع لجني الأرباح".

وارتفعت وول ستريت أمس الخميس إلى مستويات قياسية عند الإغلاق، واقتربت القيمة السوقية لشركة إنفيديا لصناعة الرقائق من أربعة تريليونات دولار. كما أن تقرير الوظائف الأمريكي الذي تجاوز التوقعات بعث بالارتياح في نفوس المستثمرين، الذين تجاهلوا تقلص فرصة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على المؤشر نيكاي. وصعد سهم أدفانتست 2.33 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون واحدا بالمئة.

وارتفعت أسهم البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية التي تتبع عوائد السندات الأمريكية. وعزز تقرير الوظائف الأمريكي القوي موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.14 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وتقدم سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.16 بالمئة.

فيما انخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.81 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.