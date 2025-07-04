MENAFN - Al-Bayan) ">في ظل تصاعد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي باتت بعض صيحات العناية بالبشرة، خصوصاً تلك المرتبطة بفصل الصيف، محل تحذير من مختصين في الطب النفسي والجلدية.

حيث أكد عدد من الأطباء والمعالجين النفسيين أن التهافت وراء ((ترندات)) مثل ((التان الطبيعي)) أو الماسكات المنزلية الطبيعية لا يقتصر ضرره على صحة الجلد فقط، بل يمتد ليؤثر على التوازن النفسي، خاصة لدى الفتيات والمراهقات.

وأجمع الخبراء على أن هذه السلوكيات، التي تبدو ظاهرياً ضمن روتين الجمال، قد تنطوي على مضاعفات صحية وجوانب نفسية مقلقة، تستدعي الوعي والتعامل المسؤول مع المحتوى الجمالي المتداول، مشددين على أن هوس التجميل الصيفي يهدد التوازن النفسي والجسدي للمراهقات.

أكدت الدكتورة خديجة الزعابي، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل، أنه من خلال متابعتها اليومية في العيادة لاحظت أن بعض ((الترندات)) الصيفية المنتشرة - خصوصاً على منصات التواصل - أصبحت مصدر ضرر مباشراً للبشرة، وأكثرها شيوعاً، التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، للحصول على ((تان طبيعي)) دون حماية كافية، ما يؤدي إلى حروق وتلف في الجلد.

والمبالغة في تقشير البشرة، واستخدام منتجات تحتوي على أحماض قوية أو نشطة، في توقيتات غير مناسبة مثل النهار، فضلاً عن استخدام وصفات منزلية غير مدروسة بدافع ((الطبيعة والنظافة))، لكنها قد تترك آثاراً عكسية على البشرة.

أثر تراكمي

وأشارت إلى أن لهذه الصيحات أثراً تراكمياً وخطيراً على صحة الجلد، فالتعرض المفرط لأشعة الشمس لأغراض التسمير قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة نتيجة تكسير الكولاجين والإيلاستين، والتصبغات الداكنة، وتفاوت لون البشرة، هذا بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وأضافت: ((من خلال خبرتي كوني طبيبة صادفت العديد من الحالات، التي راجعت العيادة بحروق سطحية أو تصبغات عميقة، بسبب التان المفرط، خاصة بعد السفر أو الجلوس تحت الشمس مباشرة لساعات)).

وقالت إنها تعالج في العيادة العديد من الحالات نتيجة استخدام وصفات طبيعية غير مدروسة، مثل استخدام الليمون والعسل أو بيكربونات الصوديوم على الوجه مباشرة، ما يسبب تحسساً وتهيجاً، خصوصاً للبشرة الحساسة.

واستخدام الزيوت العطرية المركزة، التي تُستخدم دون تخفيف كافٍ، مسببة التهابات أو طفحاً جلدياً، وأضافت: ((استقبلت أكثر من حالة تُعاني من تقشر واحمرار شديد، بسبب ماسكات طبيعية منزلية، كانت منتشرة كونها ((ترنداً)) لتفتيح أو تنظيف البشرة)).

وأشارت إلى أن حماية البشرة بالصيف يكون باعتماد الحماية الذكية من الشمس، من خلال استخدام واقي شمس مناسباً لنوع البشرة، وتكراره كل ساعتين، مع تجنب الخروج وقت الذروة، فضلاً عن أن الترطيب اليومي مهم جداً، واستخدام غسول لطيف وعدم فرك البشرة بقوة أو استخدام مقشرات حادة في الصيف.

معايير مؤقتة

وأشارت المعالجة النفسية بسمة مبارك إلى أن وسائل التواصل تسهم في ترسيخ معايير جمال مؤقتة قد تكون مضرة نفسياً عن طريق استخدام ما يعرف بـ((الفلاتر))، حيث يقوم بتغيير الملامح وتفاصيل الوجه كي يصبح وجه المستخدم أكثر ملاءمة للعرض.

فأصبح المستخدم لا يتقبل تفاصيله الحقيقية الطبيعية، ويبقى في عملية بحث مستمرة على ما سيجعله أكثر جمالاً وقبولاً أمام الآخرين، فتبدأ هنا رحلة الجمال المزيفة، وتنتهي عبر ضغطة زر، ولكن أثرها يمتد إلى جذر النفس الإنسانية، وتنزع منه عفويته، وثقته بنفسه.

وقالت: ((من هنا أتت الحاجة لتوعية ذواتنا، وتعزيز ثقافة التقبل والتنوع، وإن الجمال جميل بذاته، لا يحصره شكل ولا مثال)).

الدراسات النفسية

وركزت المعالجة النفسية، مريم مرسي، على ظاهرة الهوس بالمظهر، وقالت، إن الدراسات النفسية تشير إلى ارتباط الهوس بالمظهر وباضطرابات مثل اضطراب تشوه صورة الجسم، ووفقاً للجمعية الأمريكية للطب النفسي، يُظهر المصابون بهذا الاضطراب سلوكيات مفرطة مثل فحص العيوب المتخيلة والإنفاق الزائد على التجميل، ما يؤثر سلباً على حياتهم الاجتماعية والوظيفية.

كما وجدت دراسة في مجلة صورة الجسم أن التعرض المستمر لمحتوى الجمال على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد من مستويات القلق والاكتئاب، خاصة بين النساء، وقالت:

((يتضح من ذلك أن العناية بالبشرة تفقد قيمتها الصحية عندما ترتبط بسعي غير واقعي نحو الكمال الجمالي، وعند تسببها في ضغط نفسي أو تعطل في الحياة اليومية تتحول إلى سلوك ضار يستدعي التدخل النفسي، لأنها قد تكون مؤشر على مشكلة أعمق تتعلق بصورة الذات والثقة بالنفس)). وحول دور الأسرة أو المجتمع في تحصين الفتيات من التواصل السلبي بهذه الضغوط قالت:

((تشير أبحاث علم النفس التنموي إلى أن الدعم الأسري وتقدير الذات يلعبان دوراً مهماً في تقليل مخاطر مشكلات صورة الجسد والقلق الاجتماعي، فقد أظهرت دراسات أن الفتيات اللاتي يلقين دعماً إيجابياً حول الجمال الطبيعي والثقة بالنفس يكن أكثر قدرة على مقاومة تأثير الصور النمطية المنتشرة في الإعلام)).

الشخصية القلقة

وفي الوقت الذي تنتشر به معايير دقيقة للجمال تشير المعالجة النفسية نتالي ديب إلى أنه أغلب ما تتأثر بهذا النوع من المحتوى الفتيات ذوات الشخصية القلقة والساعية للكمال.

حيث تُعزز الترندات من التوقعات المثالية للجمال، ما يؤدي إلى شعور بعدم الرضا عن المظهر الطبيعي، كما ترتبط هذه الظاهرة بالفتيات اللواتي لم يرتبطن بعلاقات عاطفية، إذ تبدأ لديهن شكوك في جاذبيتهن واستحقاقهن للحب، فيصبحن أكثر تعلقاً بهذه الترندات لتحسين صورتهن.

وأشارت إلى أن فئة المراهقات تعد الفئة الأكثر عرضة لهذا التأثير، نظراً لمرورهن بمرحلة تكوين الهوية النفسية والجسدية، كما أن غياب التقدير أو الدعم العاطفي داخل الأسرة يدفع بعض الفتيات إلى الاستثمار في المظهر الخارجي كونها محاولة للحصول على الاهتمام والتقدير من الآخرين.

التعرض الطويل لأشعة الشمس يؤدي إلى حروق وتلف في الجلداستخدام وصفات منزلية غير مدروسة يترك آثاراً عكسية على البشرة