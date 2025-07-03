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الشباب 50 متدربا شاركوا ببرنامج عقود التغذية

الشباب 50 متدربا شاركوا ببرنامج عقود التغذية

2025-07-03 11:25:20
(MENAFN- Al-Anbaa)

اختتمت الهيئة العامة للشباب أمس برنامج عقود التغذية بوزارة الصحة الذي أقيم في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بمشاركة 50 متدربا ومتدربة واستمر خمسة أسابيع لتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص ضمن العقود الحكومية التابعة للوزارة.
وقال رئيس البرنامج د.هاشم الطبطبائي لـ «كونا» عقب تكريم المتدربين إن البرنامج يأتي ضمن مشروع «صناع العمل» الهادف إلى توفير فرص عمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
وأضاف الطبطبائي أن هؤلاء الشباب الذين تم اختيارهم من نحو 250 متدربا أظهروا التزاما وحرصا في فترة تدريبهم بهذا المجال الذي يخدم مجتمعهم وسط حماس مميز منهم لبدء مسيرتهم المهنية، مؤكدا حرص الهيئة على دعم الشباب الكويتي وتوفير فرص العمل أمامهم في القطاع الخاص. وأوضح أن الشباب المتدربين جاهزون لبدء عملهم في هذا القطاع الحيوي بعد اعتمادهم من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة، متقدما بالشكر لمسؤولي هاتين الجهتين والشركات الحائزة هذه العقود للتعاون مع الهيئة لدعم الشباب الطامح للعمل بهذا المجال. من جانبه، قال ضابط اتصال البرنامج مشعل المسعد إن الشباب انتظموا في تدريبات نظرية لمدة أسبوعين ثم تحولوا إلى التدريب العملي لمدة ثلاثة أسابيع في مستشفيات وزارة الصحة لإكسابهم المهارات اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه. وذكر المسعد أن البرنامج يشجع الشباب للاتجاه للعمل الخاص ما يفتح أمامهم آفاقا جديدة للتعلم والتدرب لبدء مشاريعهم الخاصة في قطاع الخدمات داعيا الشباب الكويتي، لاسيما الباحثين عن العمل إلى الاستفادة من هذه البرامج للحصول على وظيفة مميزة في القطاع الخاص.

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