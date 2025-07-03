الشباب 50 متدربا شاركوا ببرنامج عقود التغذية
اختتمت الهيئة العامة للشباب أمس برنامج عقود التغذية بوزارة الصحة الذي أقيم في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بمشاركة 50 متدربا ومتدربة واستمر خمسة أسابيع لتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص ضمن العقود الحكومية التابعة للوزارة.
وقال رئيس البرنامج د.هاشم الطبطبائي لـ «كونا» عقب تكريم المتدربين إن البرنامج يأتي ضمن مشروع «صناع العمل» الهادف إلى توفير فرص عمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
وأضاف الطبطبائي أن هؤلاء الشباب الذين تم اختيارهم من نحو 250 متدربا أظهروا التزاما وحرصا في فترة تدريبهم بهذا المجال الذي يخدم مجتمعهم وسط حماس مميز منهم لبدء مسيرتهم المهنية، مؤكدا حرص الهيئة على دعم الشباب الكويتي وتوفير فرص العمل أمامهم في القطاع الخاص. وأوضح أن الشباب المتدربين جاهزون لبدء عملهم في هذا القطاع الحيوي بعد اعتمادهم من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة، متقدما بالشكر لمسؤولي هاتين الجهتين والشركات الحائزة هذه العقود للتعاون مع الهيئة لدعم الشباب الطامح للعمل بهذا المجال. من جانبه، قال ضابط اتصال البرنامج مشعل المسعد إن الشباب انتظموا في تدريبات نظرية لمدة أسبوعين ثم تحولوا إلى التدريب العملي لمدة ثلاثة أسابيع في مستشفيات وزارة الصحة لإكسابهم المهارات اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه. وذكر المسعد أن البرنامج يشجع الشباب للاتجاه للعمل الخاص ما يفتح أمامهم آفاقا جديدة للتعلم والتدرب لبدء مشاريعهم الخاصة في قطاع الخدمات داعيا الشباب الكويتي، لاسيما الباحثين عن العمل إلى الاستفادة من هذه البرامج للحصول على وظيفة مميزة في القطاع الخاص.
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