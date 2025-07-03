بالفيديو مصادرة مواد غذائية تموينية مدعومة على متن عبارة و 1455 علبة سجائر من مركبة موظف في العمليات

بالفيديو مصادرة مواد غذائية تموينية مدعومة على متن عبارة و 1455 علبة سجائر من مركبة موظف في العمليات
تمكنت إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا من مصادرة كميات من المواد الغذائية التموينية المدعومة تم العثور عليها بحوزة عدد من المسافرين عبر عبّارة إيرانية، وذلك أثناء تفتيش دقيق من قبل مكتب تفتيش الركاب الجمركي.
وقالت الإدارة العامة للجمارك انه تم ضبط المواد بناء على التعليمات الصادرة التي تقضي بمنع إخراج هذه المواد خارج البلاد، حيث تم حجزها بمستودع قسم مكتب تفتيش الركاب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
هذا، وتم توجيه كتاب رسمي إلى وزارة التجارة والصناعة لمخاطبة الجهة المختصة باستلام هذه الكميات، والتعامل معها وفقا للضوابط المعمول بها، بما يضمن سرعة التصرف فيها قبل تعرضها للتلف.
تمكن رجال الإدارة العامة للجمارك في منفذ جمارك النويصيب الحدودي، من إحباط محاولة تهريب 1455 علبة سجائر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل أجزاء متعددة من المركبة.
وذكرت الإدارة في بيان صحافي، أن سائق المركبة يعمل موظفا في العمليات المشتركـة، وكــان يقوم باستغلال المسار المخصص للعبور دون تفتيش دقيق بغرض تنفيذ عملية التهريب.
وأضافت أن السجائر أخفيت عبر تجويف الديكورات الداخلية والديكور الأمامي وسقف المركبة والأرضية والمقاعد والديكور الخلفي، كما لوحظ وجود فتحة في الجزء الخلفي من صندوق المركبة تم قصها وتلحيمها مجددا بهدف إخفاء السجائر بطريقة يصعب اكتشافها، مشيرة إلى انه تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، كما تم ترصيص المضبوطات برصاصة جمركية وإحالة القضية والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت الإدارة العامة للجمارك، أنها لن تتهاون في التصدي لمحاولات التهريب بجميع أشكالها، مهما كانت الحيل والأساليب المستخدمة، وأنها مستمرة في حماية أمن البلاد بكل كفاءة ويقظة.
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