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بالفيديو مصادرة مواد غذائية تموينية مدعومة على متن عبارة و 1455 علبة سجائر من مركبة موظف في العمليات

بالفيديو مصادرة مواد غذائية تموينية مدعومة على متن عبارة و 1455 علبة سجائر من مركبة موظف في العمليات

2025-07-03 11:25:19

(MENAFN- Al-Anbaa)

تمكنت إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا من مصادرة كميات من المواد الغذائية التموينية المدعومة تم العثور عليها بحوزة عدد من المسافرين عبر عبّارة إيرانية، وذلك أثناء تفتيش دقيق من قبل مكتب تفتيش الركاب الجمركي.
وقالت الإدارة العامة للجمارك انه تم ضبط المواد بناء على التعليمات الصادرة التي تقضي بمنع إخراج هذه المواد خارج البلاد، حيث تم حجزها بمستودع قسم مكتب تفتيش الركاب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
هذا، وتم توجيه كتاب رسمي إلى وزارة التجارة والصناعة لمخاطبة الجهة المختصة باستلام هذه الكميات، والتعامل معها وفقا للضوابط المعمول بها، بما يضمن سرعة التصرف فيها قبل تعرضها للتلف.
تمكن رجال الإدارة العامة للجمارك في منفذ جمارك النويصيب الحدودي، من إحباط محاولة تهريب 1455 علبة سجائر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل أجزاء متعددة من المركبة.
وذكرت الإدارة في بيان صحافي، أن سائق المركبة يعمل موظفا في العمليات المشتركـة، وكــان يقوم باستغلال المسار المخصص للعبور دون تفتيش دقيق بغرض تنفيذ عملية التهريب.
وأضافت أن السجائر أخفيت عبر تجويف الديكورات الداخلية والديكور الأمامي وسقف المركبة والأرضية والمقاعد والديكور الخلفي، كما لوحظ وجود فتحة في الجزء الخلفي من صندوق المركبة تم قصها وتلحيمها مجددا بهدف إخفاء السجائر بطريقة يصعب اكتشافها، مشيرة إلى انه تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، كما تم ترصيص المضبوطات برصاصة جمركية وإحالة القضية والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت الإدارة العامة للجمارك، أنها لن تتهاون في التصدي لمحاولات التهريب بجميع أشكالها، مهما كانت الحيل والأساليب المستخدمة، وأنها مستمرة في حماية أمن البلاد بكل كفاءة ويقظة.

MENAFN03072025000130011022ID1109759330

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